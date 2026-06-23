Более 220 деревьев высадят на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде продолжается реализация программы комплексного благоустройства городских пространств. На этот раз в фокусе внимания оказалась одна из ключевых транспортных артерий - Московское шоссе. Здесь на участке протяженностью почти 3 километра высаживают более 220 новых зеленых насаждений, которые призваны не только освежить облик магистрали, но и улучшить экологическую ситуацию.

Как сообщили в городском департаменте экологии, работы ведутся активно: на сегодняшний день подрядчики уже завершили посадку 110 экземпляров. До конца недели в грунт отправятся еще более сотни саженцев. Общая площадь озеленения охватывает отрезок от территории 39-й больницы до гипермаркета «Лента».

В основу новой зеленой зоны легли три вида растений. Основную партию составляют мелколистные липы (210 шт.) — они славятся своей неприхотливостью и густой кроной, которая станет отличным шумопоглотителем. В пару к ним высадят 13 ив и несколько саженцев сирени, чтобы создать многоярусную и живописную композицию.

Глава Комитета охраны окружающей среды Алексей Сидельник пояснил, что выбор пал на крупномеры с закрытой корневой системой. Это стандартные пятиметровые деревья с обхватом ствола от 10 см, которые поставляются из питомников уже с комом родной земли и необходимыми удобрениями. Такая технология, по словам чиновника, гарантирует высокий уровень приживаемости даже в сложных условиях городского мегаполиса.

Озеленители работают с учетом всех технических нюансов: перед началом посадки территорию расчистили от старых пней, завезли чернозем, а в местах прохождения подземных коммуникаций установили специальные защитные барьеры. Каждое дерево после установки в лунку получает дополнительное минеральное питание, а приствольные круги мульчируют для сохранения влаги.

Контракт включает не только сами посадочные работы, но и длительный послепосадочный уход. Специалисты обязуются регулярно поливать, подкармливать растения и при необходимости заменять те саженцы, которые не приживутся.

Напомним, что посадка на Московском шоссе — лишь часть масштабного плана. В этом сезоне новые породы деревьев уже появились у площади Маркина (клены), на улице Минина (липовые аллеи) и на площади Минина (клены в Большом сквере). В ближайших планах — высадка ив и лиственниц на развязке Бетанкура, а также хвойных пород на Самаркандской улице и пересечении Волжской набережной с улицей Совнаркомовской.

Все высаженные объекты находятся на строгом контроле специальной комиссии, которая проверяет их состояние в рамках гарантийных обязательств.