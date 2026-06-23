«Валдаи» начали выполнять регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Бором

Скоростные суда вышли на маршрут с 20 июня. Фото: АНО «Центр 800».

Между Нижним Новгородом и Бором начали курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Валдай». Регулярные пассажирские рейсы стартовали 20 июня и уже выполняются по утвержденному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В будние дни суда отправляются из Нижнего Новгорода десять раз в день – первый рейс уходит в 7:00, последний в 18:30. Время в пути составляет около 15 минут. Из Бора «Валдаи» также выполняют десять рейсов ежедневно, обеспечивая удобное сообщение между двумя городами в течение всего дня.

По выходным дням перевозки осуществляются в вечернее время. Из Нижнего Новгорода суда отправляются в 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, а обратные рейсы из Бора выполняются с 16:25 до 18:55.

Стоимость поездки в одну сторону составляет 130 рублей. Приобрести билеты пассажиры могут заранее на официальном сайте перевозчика, в кассовом павильоне на площади Маркина, 15А, а также непосредственно перед отправлением судна при наличии свободных мест.

Запуск нового маршрута позволит жителям и гостям региона быстрее добираться между Нижним Новгородом и Бором, особенно в часы высокой нагрузки на автомобильные дороги и общественный транспорт.