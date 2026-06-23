Международный фестиваль собрал гостей из 17 регионов России и Беларуси. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» завершился в Семёнове. За два дня, 20 и 21 июня, его посетили более 52 тысяч человек, что стало рекордным показателем за всю историю проведения праздника, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фестиваль «Золотая хохлома» объединил мастеров, артистов и десятки тысяч гостей. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Фестиваль традиционно считается главной площадкой празднования Дня народных художественных промыслов в России. В этом году в Семёнов приехали свыше тысячи мастеров, художников и ремесленников, а также представители 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны и Республики Беларусь.

Рекорд посещаемости установил главный праздник народных промыслов России. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

– Фестиваль «Золотая хохлома» – главная площадка празднования Дня народных художественных промыслов в России. В этом году благодаря поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» фестиваль побил собственный рекорд, собрав более 52 тысяч гостей, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году фестиваль был посвящён 110-летию Школы художественной обработки дерева. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Особое внимание в этом году уделили 110-летию Школы художественной обработки дерева, которая стала основой для создания знаменитой фабрики «Хохломская роспись». По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, впервые удалось объединить в единое фестивальное пространство центральную площадь города и производственную площадку предприятия.

– По сравнению с прошлым годом число посетителей фабрики выросло вдвое, а количество гостей музеев Семёнова увеличилось на 41 процент, – подчеркнул министр.

На фестивале выступили фольклорные коллективы. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Праздничные площадки работали по всему городу. Для гостей подготовили ярмарки народных промыслов, мастер-классы, выставки, театральные постановки, экскурсии и семейные развлекательные программы. На фабрике «Хохломская роспись» прошли лекции, экскурсии, большое чаепитие из Царь-самовара и необычный спектакль «Матрешка», поставленный прямо в производственном цехе.

Музыкальная программа развернулась на площади Ленина, где выступили фольклорные коллективы, народные исполнители и современные музыкальные проекты. Хедлайнером первого дня стала группа «Моя Мишель». Во второй день фестиваль дополнил проект «Межнациональный хоровод традиций Нижегородского края», собравший творческие делегации из разных муниципалитетов региона.

Гостей ждали мастер-классы по народным художественным промыслам. Фото: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Помимо культурной программы, в рамках фестиваля состоялся легкоатлетический пробег на дистанциях от 2 до 21,1 километра. В спортивном празднике приняли участие более 350 человек.

Как отметил глава местного самоуправления Семёновского округа Дмитрий Полуэктов, фестиваль остаётся одним из ключевых событий в календаре региона и способствует развитию туризма, сферы гостеприимства и экономики округа. С каждым годом «Золотая хохлома» привлекает всё больше гостей, подтверждая статус одного из самых ярких культурных событий Нижегородской области.