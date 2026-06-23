Три тысячи человек приняли участие в пятом забеге РУТС в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий Комлев

В Нижнем Новгороде прошел пятый забег РУТС (Российская серия городских трейлов), в котором приняли участие около 3000 человек. Мероприятие приурочено 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. В первый день проходило занятие по йоге в Александровском саду, а во второй – забег по главным улицам Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Участникам были предложены две дистанции – на 5 и 10 километров с аудиогидом и возможностью побывать в знаковых локациях Нижнего: Заповедных кварталах, дворике НГХМ в Доме Сироткина, оперном театре, ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и других, – поделился министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. РУТС – проект, направленный на знакомство людей с городом с помощью бега.

В первый день проходило занятие по йоге в Александровском саду. Фото: Дмитрий Комлев

Мероприятие не носит соревновательный характер, участники бегут в спокойном темпе, чтобы ознакомиться с частью архитектуры и историей Нижнего Новгорода. Для каждого был записан аудиогид с историей города и информацией о каждой достопримечательности, которая встречалась на пути. Текст был составлен экскурсоводом Иваном Андреевым. На финише никто не остался без награды, каждого наградили медалью из бетона, угощениями.

РУТС – проект, направленный на знакомство людей с городом с помощью бега. Фото: Дмитрий Комлев

Также всех участников ожидал концерт. — Еще одним нововведением стал паспорт РУТС. На каждой локации каждого города бегуны получают специальный штамп, отмечая тем самым свои личные достижения в сезоне культурных забегов, – поделилась подробностями директор агентства «Рейтинг/спорт» Наталия Бочарова.