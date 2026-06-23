Жилой квартал построят на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фото: ООО ИБС Экспертиза

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало облик первого многоквартирного дома, который появится в рамках комплексного развития незастроенной территории на набережной Гребного канала. По информации регионального правительства, проект реализует ООО «Специализированный застройщик «Левел Волга».

Новый жилой комплекс будет состоять из нескольких корпусов переменной этажности — от 7 до 11 этажей. На первых этажах разместятся общественные помещения, а все секции объединит подземный паркинг. Благодаря тому, что машины будут храниться под землей, внутреннее пространство двора полностью отдадут под пешеходные зоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки — по сути, это классическая концепция «двор без машин».

Архитекторы вдохновлялись историческим обликом Нижнего Новгорода, но переосмыслили классические мотивы в современном ключе. Фасады, цветовые решения и используемые материалы призваны создать выразительный, но сдержанный образ, который органично впишется в природный ландшафт набережной и не нарушит визуальный баланс между городской застройкой и акваторией.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева отметила, что набережная Гребного канала — одна из ключевых прибрежных точек города, и её облик напрямую влияет на то, как Нижний Новгород воспринимается со стороны воды.

- Проект разрабатывался с учетом как современных потребностей, так и особенностей ландшафтного и исторического контекста территории, - сказала она.

Помимо жилых корпусов, застройщик планирует построить детский сад на 200 мест и школу на 550 учащихся.