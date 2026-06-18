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Политика18 июня 2026 12:30

Выборы в Заксобрание Нижегородской области пройдут 20 сентября

Выборы пройдут в Единый день голосования
Ирина ШВЫРКАЕВА
Выборы в Заксобрание Нижегородской области пройдут 20 сентября.

Выборы в Заксобрание Нижегородской области пройдут 20 сентября.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы в Законодательное собрание Нижегородской области пройдут 20 сентября 2026 года. Дату голосования утвердили депутаты регионального парламента на заседании 18 июня. Решение принято в строгом соответствии с избирательным законодательством — не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Выборы в областной парламент восьмого созыва совпадут с выборами в Государственную Думу РФ и пройдут в Единый день голосования. В состав Законодательного собрания войдут 50 депутатов: половина будет избрана по одномандатным округам, ещё 25 — по партийным спискам.

Председатель регионального парламента Евгений Люлин напомнил, что нижегородцам предстоит определить, кто будет представлять их интересы в областном парламенте. По его словам, депутаты нового созыва продолжат работать над законодательными решениями, от которых напрямую зависит качество жизни в районах. Спикер подчеркнул, что активная гражданская позиция каждого избирателя — это залог устойчивого развития Нижегородской области.