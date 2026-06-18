Два случая энцефалита: клещи активизировались в Нижегородской области

Более 3,7 тысячи нижегородцев пострадали от клещей с начала сезона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным управления регионального Роспотребнадзора, в медицинские организации по поводу присасывания членистоногих обратились 3753 человека, из которых 1029 — дети.

Чаще всего с жалобами на укусы приходили жители Бора (240 случаев), Дзержинска (235), Павлова (220), Ветлужского округа (202), а также Автозаводского (188), Приокского (247) и Советского (205) районов Нижнего Новгорода.

Два человека заболели энцефалитом

На данный момент зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита среди взрослых. Оба пострадавших заразились на территории Городецкого и Ветлужского округов. Ещё 11 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом — случаи зафиксированы в Нижнем Новгороде, а также в Тонкинском, Балахнинском, Богородском округах и Арзамасе. Во всех случаях инфицирование произошло на территории области.

В лабораториях исследовали 5520 клещей, из них 4909 были сняты с людей. Положительные находки выявлены в 18% проб. Вирус энцефалита обнаружили у семи особей, боррелии — у 788, эрлихии — у 23, анаплазмы — у 173.

Большинство укусов произошло на придомовых территориях (36%), на садово-огородных участках (35%), в лесу (15,8%) и парках (11%). Специалисты отмечают, что число обращений в этом сезоне в 1,1 раза ниже среднемноголетних значений.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 587 пострадавших, из которых 572 — дети. Прививками против клещевого энцефалита охвачены 13 211 человек, включая 3106 детей.

Как защитить себя от клещей

При посещении лесов и зелёных зон специалисты советуют надевать плотную одежду, максимально закрывающую тело, и не садиться на траву — клещи цепляются к одежде с растений и всегда ползут вверх. Для стоянок и ночлега лучше выбирать сухие места с песчаной почвой, без травы. Регулярно проводите само- и взаимоосмотры, особенно в области швов и воротника. Используйте репелленты, отпугивающие клещей.

В случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или временного пребывания. Врачи удалят клеща и расскажут, как доставить его в лабораторию для исследования. Самые необходимые анализы проводятся бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС.

КОНКРЕТНО

Куда сдать клеща на исследование в Нижегородской области:

- г. Н. Новгород, ул. Кулибина, дом 11Б (новый лабораторный корпус) с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00, (перерыв с 12-00 до 13-00) пятница с 9-00 до 13-00, тел. 8-903-848-04-30;

- г. Н. Новгород, пр. Ильича, д. 3, с понедельника по четверг с 8-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), суббота, воскресенье – выходные дни, тел. 8(831)2958714;

- г. Н. Новгород, ул. Луначарского, д. 4 с понедельника по четверг с 8-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), тел. 8(831)2460330;

- г.о.г. Бор, ул. Плеханова, д. 1 с понедельника по четверг с 8-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), тел. 8(83159)63848;

- Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 19а, с понедельника по четверг с 8-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), тел. 8(8313)224037;

- Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11, с понедельника по четверг с 9-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 12-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), 8(83145)2-25-00;

- Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, ул. Революционная, д. 32, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 12-30), тел. 8(83152)2-73-20.