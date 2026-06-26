Резвый старт и умные помощники: доступный электрокроссовер для нижегородских дорог

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Нижний Новгород стоит на холмистой местности: широкие проспекты сменяются узкими улицами исторического центра, а набережные Волги — крутыми склонами. Компактные габариты и хорошая маневренность EVOLUTE i-JOY позволяют уверенно чувствовать себя в любой части города, а электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает динамичный разгон даже на крутых подъемах.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1 по объему продаж*, производство которого расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY построен на современной полностью электрической платформе и является самым доступным электрическим кроссовером в стране**.

Фото: пресс-служба Evolute.

Крутящий момент электродвигателя EVOLUTE i-JOY — 290 Н•м, доступный с первых оборотов. Это означает мгновенный отклик на педаль газа и уверенное ускорение на характерных нижегородских подъемах. До 100 км/ч машина разгоняется всего за 8 секунд, а низкий центр тяжести и энергоемкая подвеска обеспечивают динамичное и безопасное вождение.

Продвинутые ассистенты вождения в средней и максимальной комплектациях включают предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, удержание полосы и адаптивный круиз-контроль. Шесть подушек безопасности обеспечивают дополнительную защиту на сложном рельефе. Мультимедийная система с 12,8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay делает каждую поездку информативной.

Фото: пресс-служба Evolute.

Государственная поддержка до 925 тыс. рублей и гибкие кредитные программы делают покупку легкой. А экономия на топливе, техобслуживании и транспортном налоге, бесплатный проезд по большинству платных федеральных трасс и освобождение от оплаты парковки в ряде городов позволяет экономить на владении EVOLUTE i-JOY до 500 тыс. рублей в год.

Стоит также упомянуть запас хода до 386 км, быструю зарядку с 30% до 80% за 18 минут, оцинкованный кузов и бесплатное мобильное приложение — электромобиль оснащен всем, что требуется для комфортного владения.

В Нижнем Новгороде работают два дилерских центра EVOLUTE. Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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