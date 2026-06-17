«Терпели и шли дальше»: Туристы развернули флаг Нижегородской области на Эльбрусе

Флаг Нижегородской области развернули на седловине Эльбруса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженцы Нижнего Новгорода Андрей и Ксения Виноградовы совершили восхождение на самую высокую гору страны и на высоте 5350 метров развернули флаг региона.

Андрей и Ксения никогда не занимались альпинизмом профессионально. До восхождения на Эльбрус максимальной высотой, на которую поднималась семейная пара, составляла 2500 метров. Однако к этому восхождению они подошли как опытные альпинисты.

8 июня нижегородцы начала свое путешествие. За несколько дней они успели покорить Кавказ, пройти акклиматизацию и совершить радиальные выходы и подъемы.

– Каждый новый день становился личным рекордом: гора Чегет, потом пик Терскол, затем скалы Пастухова. Организм привыкал с трудом: голова кружилась, ком в горле, наклониться, завязать шнурки – уже проблема. Но мы терпели и шли дальше, – поделился с ИА «В городе N» Андрей Виноградов.

14 июня наметили выйти на самую высокую гору России и Европы. Посвятить это восхождение пара собиралась Нижегородской области, водрузив на вершине флаг региона.

Но у погоды были совсем другие планы. Во время восхождения начался буран, и видимость сильно ухудшилась. Молодые люди в полном обмундировании поднимались на гору в темноте. В какой-то момент ветр начал усиливаться, колонна альпинистов попала в облако, и видимость почти полностью пропала. Идти дальше было опасно. На высоте 5450 метров решили вернуться в лагерь, не дойдя до вершины всего 192 метра.

Флаг Нижегородской области Андрей и Ксения развернули на седловине Эльбруса на высоте 5350 метров. Там он тоже смотрелся восхитительно и супруги считают, что со своей целью справились.

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