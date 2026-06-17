Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний17 июня 2026 7:10

Владимир Путин наградил «Гидромаш» орденом «За доблестный труд»фото

Так президент отметил вклад предприятия в развитие авиационной отрасли
Юлия ВАСИЛИШИНА
Владимир Путин наградил «Гидромаш» орденом «За доблестный труд».

Владимир Путин наградил «Гидромаш» орденом «За доблестный труд».

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Завод «Гидромаш» является одним из старейших в Нижегородской области. Без его участия невозможно представить существование отечественного авиастроения. Особую роль предприятия в российской промышленности в этом году отметил президент России Владимир Путин, наградив коллектив НАО «Гидромаш» имени В. И. Лузянина орденом «За доблестный труд». Эту награду предприятие получило за вклад в развитие авиационной промышленности и трудовые успехи его сотрудников. Приказ об этом был подписан еще в марте, однако сама церемония награждения состоялась 16 июня в Усадьбе Рукавшниковых. Вручил награду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Столетия славы и успеха

Свою историю завод «Гидромаш» ведет с 1805 года. Именно тогда в Москве купец третьей гильдии Петр Ильин открыл собственную каретную мастерскую. Спустя годы это уже была целая фабрика, занимавшаяся сборкой и ремонтом первых российских автомобилей. В годы первой мировой войны предприятие стало важной частью отечественного авиастроения – оно выполняло многочисленные заказы государства для авиации. А спустя еще десять лет здесь началось производство первых советских малолитражек «НАМИ1».

В 1933 году предприятие перешло в распоряжение советского Глававиапрома, после чего здесь началось производство авиационных шасси. Это стало поворотным моментом в истории завода. Осенью 1941 года «Гидромаш», называвшийся в ту пору завод № 119, эвакуировали в Горький. Здесь он занял сразу несколько производственных площадок в разных частях города. Однако уже в середине Великой Отечественной войны его собрали воедино на Ворошиловском шоссе (нынешний проспект Гагарина).

В.И.Лузянин в рабочем кабинете. 1983 год. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

В.И.Лузянин в рабочем кабинете. 1983 год. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Свое современное название «Гидромаш» получил в 1966 году, а спустя три года его возглавил Владимир Ильич Лузянин. Под его руководством завод стал лидером отечественного авиастроения. Предприятие активно сотрудничало с ведущими конструкторскими бюро страны и именно здесь были созданы шасси для различных модификаций самолетов и вертолетов фирм Микояна, Яковлева, Ильюшина, Туполева, Бериева, Антонова, Миля и Камова, и даже для такого научного чуда как воздушно-космический самолет «Буран».

Гидромаш поставил на ноги новый пассажирский самолет МС-21. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Гидромаш поставил на ноги новый пассажирский самолет МС-21. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Сохраняя традиции

В 2025 году предприятие отпраздновало свой 220-летний юбилей. Он отмечался под девизом «Гидромаш» – опора великих свершений». И это действительно так – только за прошлый год объемы производства предприятия выросли на 14%. При этом чистая прибыль выросла более чем в три раза, а выручка - на 7,6%. Таким образом предприятие сохраняет славные традиции, оставаясь одним из лидеров в стране по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов.

Цех механической обработки. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Цех механической обработки. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

На данный момент завод работает по полному научно-производственному циклу, включающему проектирование, производство, проведение испытаний, сервисное обслуживание и ремонт. «Гидромаш» является частью ключевых отечественных авиастроительных проектов. Среди них производство авиационной техники военного назначения, беспилотников, перспективных гражданских машин МС-21-310, Ил-96-300/400, Ил-114-300 и ЛМС-901 «Байкал».