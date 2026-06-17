Владимир Путин наградил «Гидромаш» орденом «За доблестный труд». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Завод «Гидромаш» является одним из старейших в Нижегородской области. Без его участия невозможно представить существование отечественного авиастроения. Особую роль предприятия в российской промышленности в этом году отметил президент России Владимир Путин, наградив коллектив НАО «Гидромаш» имени В. И. Лузянина орденом «За доблестный труд». Эту награду предприятие получило за вклад в развитие авиационной промышленности и трудовые успехи его сотрудников. Приказ об этом был подписан еще в марте, однако сама церемония награждения состоялась 16 июня в Усадьбе Рукавшниковых. Вручил награду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Столетия славы и успеха

Свою историю завод «Гидромаш» ведет с 1805 года. Именно тогда в Москве купец третьей гильдии Петр Ильин открыл собственную каретную мастерскую. Спустя годы это уже была целая фабрика, занимавшаяся сборкой и ремонтом первых российских автомобилей. В годы первой мировой войны предприятие стало важной частью отечественного авиастроения – оно выполняло многочисленные заказы государства для авиации. А спустя еще десять лет здесь началось производство первых советских малолитражек «НАМИ1».

В 1933 году предприятие перешло в распоряжение советского Глававиапрома, после чего здесь началось производство авиационных шасси. Это стало поворотным моментом в истории завода. Осенью 1941 года «Гидромаш», называвшийся в ту пору завод № 119, эвакуировали в Горький. Здесь он занял сразу несколько производственных площадок в разных частях города. Однако уже в середине Великой Отечественной войны его собрали воедино на Ворошиловском шоссе (нынешний проспект Гагарина).

В.И.Лузянин в рабочем кабинете. 1983 год. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Свое современное название «Гидромаш» получил в 1966 году, а спустя три года его возглавил Владимир Ильич Лузянин. Под его руководством завод стал лидером отечественного авиастроения. Предприятие активно сотрудничало с ведущими конструкторскими бюро страны и именно здесь были созданы шасси для различных модификаций самолетов и вертолетов фирм Микояна, Яковлева, Ильюшина, Туполева, Бериева, Антонова, Миля и Камова, и даже для такого научного чуда как воздушно-космический самолет «Буран».

Гидромаш поставил на ноги новый пассажирский самолет МС-21. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

Сохраняя традиции

В 2025 году предприятие отпраздновало свой 220-летний юбилей. Он отмечался под девизом «Гидромаш» – опора великих свершений». И это действительно так – только за прошлый год объемы производства предприятия выросли на 14%. При этом чистая прибыль выросла более чем в три раза, а выручка - на 7,6%. Таким образом предприятие сохраняет славные традиции, оставаясь одним из лидеров в стране по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов.

Цех механической обработки. Фото предоставлено НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина

На данный момент завод работает по полному научно-производственному циклу, включающему проектирование, производство, проведение испытаний, сервисное обслуживание и ремонт. «Гидромаш» является частью ключевых отечественных авиастроительных проектов. Среди них производство авиационной техники военного назначения, беспилотников, перспективных гражданских машин МС-21-310, Ил-96-300/400, Ил-114-300 и ЛМС-901 «Байкал».