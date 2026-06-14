Клетки не сошлись: житель Дзержинска засудил издательство за бракованный сканворд

Житель Дзержинска судится из-за бракованных сканвордов уже три года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Дзержинска объявил настоящую войну местному издательскому дому, выпускающему печатную продукцию для досуга. Мужчина уже несколько лет судится с компанией из-за бракованных сканвордов. За это время он успел трижды обратиться в суд, выиграл два дела и получил компенсации за испорченные нервы и несовпавшие клеточки.

«Ядреная бомба» на полмиллиона

Как следует из картотеки дел, впервые мужчина подал в суд на издательский дом «Артком» в 2023 году - тогда он обратился с иском на полмиллиона рублей. Причиной стал журнал сканвордов «Ядреная бомба», который он купил в феврале 2023 года.

Читатель обнаружил в издании два брака. Во-первых, на двух разворотах вопросы не совпадали с клетками для ответов. Из-за этого, по словам истца, он нервничал и страдал, так как хотел приобрести качественный товар, а не подделку. Во-вторых, на седьмой странице ему попалась иллюстрация с надписью, которая, по мнению Павлова, пропагандирует аморальный образ жизни, разврат и разложение общества, особенно учитывая маркировку «16+».

В суде представители издательства не отрицали, что несколько экземпляров партии действительно вышли с техническим браком в клетках, но назвали его производственным дефектом. А вот картинку сочли вполне допустимой для возрастной маркировки.

Суд встал на сторону покупателя, но удовлетворил его требования лишь частично: права потребителя были нарушены, значит, компенсация морального вреда положена. Однако запрошенные полмиллиона суд посчитал завышенными и снизил сумму до 5 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований отказали.

Вторая попытка: «Удачный попугай» снова в деле

Вторая попытка читателя подать на издательство «Артком» провалилась — суд отказался рассматривать его иск. Но он не сдавался, и в 2026 году предпринял новую попытку. На этот раз под раздачу попал журнал «Спецвыпуск Удачный попугай Буквоед».

В кроссвордах было допущено целых три ошибки. На одной странице подсказка с цифрой стояла не в той клетке, поэтому нужную букву было невозможно вписать. В другом месте вопрос про строителя ковчега не совпадал с ответом — в клетках получился бессмысленный набор букв вместо правильного слова «Ной». А на последней странице разгадать кроссворд было вообще невозможно, потому что границы слов оказались закрыты по краям сетки.

За причинённые нравственные страдания мужчина потребовал денежную компенсацию.

В издательстве развели руками: да, ошибки есть, но это технический брак, виноват сбой в программе вёрстки из-за скачков напряжения. Мол, электричество подвело, а не мы. И вообще, мы уже извинились перед читателями в одном из следующих выпусков. А истец мог бы просто позвонить в редакцию — ему бы принесли извинения и подарили печатную продукцию.

Впрочем, и в этот раз суд встал на сторону покупателя и признал, что ему положена компенсация. Однако требовать огромную сумму за испорченный вечер со сканвордом — это всё-таки перебор. Сколько именно присудили, в суде предпочли не разглашать, известно лишь, что сумма была снижена. Издательство оштрафовали и заставили заплатить госпошлину.