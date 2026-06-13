«Давление было 60 на 30»: Пенсионер умер после месяца жизни в нижегородском доме престарелых

Бастрыкин заинтересовался жалобами на плохой уход в нижегородском пансионате. ФОТО: Соцсети пансионата.

Нижегородцы пожаловались на плохой уход в одном из нижегородских пансионатов для пожилых людей. Первыми забили тревогу родственники пенсионера, который угодил в реанимацию после пребывания в этом пансионате. Спустя несколько недель пенсионер умер. Теперь в этой трагедии разбирается Следственный комитет.

Отца побрили налысо

По словам нижегородки Елены Левиной, они отвезли отца в этот пансионат меньше месяца назад. Содержание в нем было не из дешевых – за месяц с родственников брали по 70 тысяч рублей, не считая плату за лекарства. Поэтому в семье были уверены – для дедушки созданы все условия.

- Когда мы его только привезли, условия там мне понравились, - рассказала Елена журналистам «Кстати». – Но потом я стала замечать грязные полы – то компот разлит, то еще что-то. Еще через несколько дней увидела своего отца, одетого в совершенно чужие вещи. Персонал заявили, что все его футболки в стирке. А потом мы их увидели на других постояльцах. Через две недели я заметила, что мочалка и гель для душа, которые я привезла для отца, не тронуты. В ответ на мои вопросы медсестра заявила – я что, их всех мыть должна? И через несколько дней отца побрили налысо.

Пошел сепсис

Однако настоящие проблемы со здоровьем начались позднее. Пенсионер уже страдал целым букетом заболеваний и был лежачим больным.

- Отец звонил и говорил, что ему надо поменять памперс, а к нему никто не подходит. Персонал просто закрывал на ночь двери и уходил, - рассказывает Елена. – А потом мы приехали, папе плохо – он не может ни встать, ни сесть. Смерили давление – 60 на 30. Его сразу отвезли в реанимацию. Хотя тамошняя медсестра уверяла, что он сам отойдет. Через две недели в реанимации он умер. Как оказалось, помимо уже имевшихся у него заболеваний, у него пошел сепсис и инфекции.

Как рассказывает Елена, следом за ее отцом в больницу поступали еще двое постояльцев этого пансионата – бабушка и дедушка. Оба якобы успели подхватить чесотку.

В самом пансионате все обвинения в свой адрес отрицают.

- Мы не ставим под сомнение право родственников говорить о своей боли и обращаться к СМИ. Однако общество имеет право знать не только эмоциональную сторону ситуации, но и полную картину фактов, - прокомментировали трагедию представители пансионата в социальных сетях. - Пожилой человек был размещён в пансионате родственниками после личного ознакомления с условиями проживания, ухода, питания и стоимостью услуг. Был заключён договор, произведена оплата, после чего пансионат приступил к исполнению своих обязательств. На протяжении периода проживания родственники имели возможность посещать своего близкого человека, видеть условия проживания, работу сотрудников и общее состояние постояльца. Мы готовы к проверкам, готовы предоставить документы и дать пояснения.

Началась проверка СК

И проверки действительно будут – ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете. Лично глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проведенной проверки.

- В социальных медиа сообщалось о некачественном оказании услуг в одном из пансионатов для пожилых людей в городе Нижнем Новгороде. Отмечалось, что после пребывания в пансионате скончался мужчина - пенсионер. Родственники погибшего считают, что за состоянием здоровья мужчины следили не надлежащим образом, что могло стать одной из причин гибели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. -

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.