Контроль веса, укрепление сердца и повышение иммунитета: Нижегородские медики рассказали, как физическая активность восстанавливает здоровье

Нижегородцам рассказали о пользе физической активности для здоровья. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время большинство нижегородцев заметно снизили физическую активность – днем сидят перед компьютерами, вечером – едут на автомобиле домой. Другими словами, ведут сидячий образ жизни. Между тем, от физической активности человека зависит не только здоровье тела, но и психическое состояние людей. Почему так важно вести активный образ жизни, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Физическая активность, вопреки распространенному заблуждению, это не только занятия спортом. На самом деле это любые движения тела, требующие работы мышц и затрат энергии. Сюда относятся ходьба, бег, работы в саду, активные игры с детьми, уборка по дому и многое другое, - объясняет врач. – Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым людям необходимо уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Таким образом, эти 2,5 часа могут уберечь ваше здоровье от многих заболеваний, ведь физические нагрузки оказывают комплексное положительное влияние на организм.

- Во-первых, физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему. Она снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта. Кроме того, нагрузки укрепляют сердечную мышцу и улучшают кровообращение, - рассказывает медик. – Во-вторых, она помогает контролировать вес. Благодаря движению сжигаются калории, и снижается риск ожирении. Также во время тренировок укрепляются кости и мышцы – это предотвращает появление остеопороза. Еще одной важной функцией физических нагрузок является улучшение психического здоровья. Благодаря им происходит выработка эндорфинов — «гормонов счастья», которые помогают бороться со стрессом, тревогой и депрессией.

Как рассказывают медики, физические нагрузки также являются хорошей профилактикой хронических заболеваний – к примеру, диабета второго типа, артрита, некоторых видов рака.

- Также физические нагрузки способствуют повышению иммунитета, улучшают качество сна и повышают работоспособность, - рассказывает Наталья Савицкая. – Также эти занятия улучшают когнитивные функции - улучшают память, снижают риск деменции, стимулируют рост новых нейронов.

Если вы давно не занимались спортом, то начинать нужно с малого. Причем важно выбрать себе занятие по душе – займитесь танцами, начните гулять по 10-15 минут в день, замените лифт лестницей, выбирайтесь на семейные прогулки, освойте велосипед или самокат. При этом важно отслеживать свой прогресс и прислушиваться к своему телу. Все занятия должны быть в радость.