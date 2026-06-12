Любовь, кровь и деньги: Режиссер Сергей Члиянц рассказал нижегородцам, что изменил в изначальном сценарии фильма «Ветер»

Сценарий к фильму был написан еще в 1992 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальный показ лучшего игрового фильма 2025 года по версии кинопремии «Ника» прошел в Нижнем Новгороде. Картину «Ветер» (16+) презентовал в столице Приволжья режиссер Сергей Члиянц, продюсер культовых картин «Бумер», «Мама не горюй» и «Даун Хаус». Он рассказал нижегородцам, как проходили съемки и что он изменил в первоначальном сценарии фильма. На показе присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Картина, не похожая на большинство

Фильм «Ветер» – это роуд-муви в контексте магического реализма. В нем переплелись народные сказки, античные мотивы («Одиссея» Гомера, «Ифигения в Тавриде» Еврипида) и архетипические истории «Спящей красавицы». При этом героями картины являются самые обычные люди.

По сюжету рыбак Иван Морозов оставляет дома жену Катю и отправляется на море, а то и за море, чтобы добыть еду и деньги. Именно Катя задает главный вопрос фильма – «Как жить дальше будем? Именно он красной нитью пройдет сквозь сюжет. Ивану же в компании попутчика Сергея Волкова предстоит преодолеть бескрайнее русское поле, тягучие пески и море, больше напоминающее мираж. На своем пути герои столкнутся не только с такими же, как они, мужиками, ищущими пропитание для семьи, но и с серьезным выбором, способным изменить всю их жизнь.

Картина Сергея Члиянца сильно отличается от того, что сейчас идет в большом прокате, своей проникновенностью и глубиной она остро отражает настоящую действительность. Сам же режиссер абсолютно убежден, что «Ветер» если не изменит сегодняшний кинематограф, то точно даст начало дискуссии о состоянии зрительского сознания и отрасли кинопроката.

Визуальную составляющую изобретали заново

Несмотря на свою актуальность, сценарий фильма был написан еще в 1992 году. «Ветер» является наследием легендарного дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова. Тогда фильм не удалось снять из-за сложной постановочности, многообразия декораций и ландшафта. Режиссер Сергей Члиянц в итоговой картине сохранил не только ключевые моменты, прописанные сценаристами, но и все диалоги.

Фильм «Ветер» – это роуд-муви в контексте магического реализма. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Вся лексика сохранена в оригинальном виде. Я посчитал для себя, что это каноничный текст, и было бы нечестным и неправильным вмешиваться в его лексику, фразеологию, способы построения текста. Единственное, что я изменил – финал, – рассказал Сергей Члиянц.

Если сценарий ждал своего часа больше 30 лет, то визуальную составляющую изобретали с нуля. Во время съемок операторы не прибегали к стадикамам или дронам, использовали личные хитрости и особую оптику. Благодаря этому картина вышла местами будто нарисованной, кадры кажутся одновременно живыми и застывшими на холсте.

Ощущение невесомой фантазии создается и благодаря сознательному нарушению режиссером принципа единства места и времени. Герои существуют нигде и везде, а их путь кажется бесконечным. Связывают же события фильма эмоциональные мостики, мысли и чувства, возникающие у зрителя.

– Любовь, кровь и деньги – все, из чего творил Шекспир. Ведь людям больше ничего и не надо и все в этом фильме есть. Но если это несколько опустить, то получится абсолютно криминальная история. Но будет ли она интересна? В ней мы потеряем все аллюзии, догадки, неожиданные развязки, которыми живем.

Фильм «Ветер», показанный в Нижнем Новгороде, вызвал у зрителей не только спектр совершенно разных эмоций, но также заставил задуматься о жизненных принципах, отношении к вере и о том, насколько губительна и спасительна может быть любовь. После просмотра долго еще осмысливается увиденное, и хочется рассуждать уже о своих личных выборах. А значит, режиссер смог добиться в своей работе самого главного – достучаться до человеческой души.