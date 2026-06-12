Эксперты высоко оценили проекты по сохранению исторических объектов региона. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Нижегородская область стала одним из главных победителей Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2026», который прошел в Ростове-на-Дону. Сразу несколько проектов региона получили высокие оценки профессионального сообщества. Главную награду фестиваля – гран-при и золотой диплом – завоевала Шуховская башня в Выксе. Серебряным дипломом отметили проект восстановления корпуса мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями», а сам регион получил бронзовую награду за программу сохранения исторического наследия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Итоги фестиваля подтвердили успех проектов по сохранению исторического наследия. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Шуховская башня, созданная выдающимся инженером Владимиром Шуховым, долгое время находилась на территории промышленного предприятия. После масштабной реставрации она стала частью общественного пространства исторического центра Выксы. Специалистам удалось сохранить не только оригинальную конструкцию, но и около 95 процентов исторического металла. Для реализации проекта инженеры разработали уникальную технологию переноса и восстановления объекта практически с нуля.

Регион получил сразу несколько престижных наград на архитектурном фестивале. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Еще одной наградой отмечен главный корпус знаменитой мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде. В ходе реставрации зданию вернули исторический облик, одновременно приспособив его для современного использования. Проект стал частью масштабного развития Черниговской набережной. Здесь планируется восстановить три объекта культурного наследия. В бывшем общежитии мельничного комплекса разместятся апартаменты и коммерческие помещения, а «Мельница Дегтярева» будет переоборудована под жилой дом.

– Получить премию «Архитектурное наследие» – значит увидеть, как наши многолетние усилия дают свои плоды. Нижегородская область сегодня задает стандарты бережного отношения к историко-культурному наследию: мы не просто реставрируем памятники, мы возвращаем в них энергию и включаем в современную жизнь. Эта награда – заслуга всех, кто верит, что прошлое имеет право на будущее, и кто своим ежедневным трудом это будущее строит, – подчеркнул Глеб Никитин.