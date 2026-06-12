Глеб Никитин: Будущее России зависит от ежедневного вклада каждого из нас

Губернатор напомнил о единстве, семейных ценностях и ответственности за будущее страны Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём России. В своём обращении он отметил, что этот праздник объединяет людей разных национальностей любовью к Родине, а также напоминает о богатой истории страны, её достижениях и будущем. Поздравление опубликовано на портале областного правительства.

По словам главы региона, в характере нижегородцев всегда будут жить традиции народного единства и ответственности за судьбу страны, заложенные Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Он также напомнил о выдающихся земляках, чьи имена связаны с историей, наукой и культурой России, – Иване Кулибине, Максиме Горьком, Николае Добролюбове и Ростиславе Алексееве.

Особое внимание в поздравлении губернатор уделил современному поколению. По его мнению, именно молодежь сегодня во многом определяет, какой будет Россия завтра. Молодые люди создают новые проекты, запускают стартапы, участвуют в общественной жизни и предлагают свежие идеи для развития страны.

– Настоящее и будущее России зависит от ежедневного вклада каждого гражданина страны, нашей общей ответственности и созидательной энергии», – подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил важность поддержки семьи, назвав её основой благополучия будущих поколений. Не менее значимой задачей он считает сохранение межнационального согласия. Нижегородская область на протяжении многих веков остаётся территорией, где встречаются разные культуры и традиции, и это богатство необходимо бережно сохранять.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал всем, кто стоит на защите страны. Он отметил, что ежедневный труд и служение Отечеству являются настоящим примером патриотизма.

Завершая обращение, Глеб Никитин пожелал жителям счастья, мира, любви и гордости за родной регион и Россию, а Нижегородской области – оставаться местом силы, вдохновения и новых возможностей.