Нижегородская область будет обмениваться туристами с Мурманском и Самарой

Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма сразу с двумя субъектами Федерации — Мурманской и Самарской областями. Церемония подписания состоялась 11 июня в Москве на Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стороны договорились совместно продвигать турпродукты, поддерживать контакты с туристическими компаниями, делиться успешными практиками и оказывать друг другу информационную поддержку в интернете и СМИ. В планах также проведение совместных мероприятий и участие в выставках и форумах.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев назвал Мурманскую и Самарскую области динамичными и самобытными регионами.

- Обмен опытом в продвижении территорий, совместная работа над межрегиональными маршрутами и информационное партнёрство помогут привлечь больше гостей и в сердце Поволжья, и в Арктику, и в Самару, - уверен Яковлев.

Коллеги из Мурманской области выразили заинтересованность в том, чтобы туристы легко получали полную информацию о возможностях обоих регионов, а туроператоры могли создавать разнообразные предложения. В Самарской области подтвердили, что уже договорились о размещении мобильного туристского информационного центра в Нижнем Новгороде в июне, а также об организации информационного тура для местных туроператоров.

Соглашения соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Проект направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по России и обеспечение безопасных и комфортных поездок.