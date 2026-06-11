В Нижнем Новгороде нашли клад бежавших после революции купцов Кузнецовых. ФОТО: НГИАМЗ

В бывшем особняке купцов Кузнецовых на Малой Покровской в Нижнем Новгороде нашли уникальный клад. Он был обнаружен во время ремонтно-реставрационных работ. Этот клад лег в основу выставки «Семейные ценности» (6+) в Усадьбе Рукавишниковых.

Купцы Кузнецовы были довольно известным семейством в Нижнем Новгороде. Однако после революции 1917 года они были вынуждены покинуть страну. В их бывшем особняке на улице Малой Покровской сейчас располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области. Все эти годы никто даже не догадывался о существовании коллекции. Как вдруг во время реставрации рабочие обнаружили картонную коробку из-под туалетного мыла. В ней были бережно сложены 25 ювелирных украшений из золота и драгоценных камней высочайшего класса.

ФОТО: НГИАМЗ

Среди них обручальные кольца с выгравированными на внутренней стороне именами владельцев дома — Филетёра Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны. Здесь же указана дата их венчания - 7 февраля 1900 года. Также частью клада стали многочисленные браслеты, золотые часовые цепи, серьги, перстни с крупными бриллиантами и рубинами. Особый интерес представляют изящная брошь-лунница, усыпанная бриллиантовой россыпью, и золотой шатлен с брелоком. На нем драгоценными камнями выложены инициалы хозяина дома - «ФК».

Все это можно будет увидеть на новой выставке, которая откроется в усадьбе Рукавишниковых. Здесь же можно будет увидеть и коробочку, которой они хранились. Реставраторам удалось восстановить даже ее. Рядом с ювелирными кровищами хранилась коллекция серебряных солонок. Они были старательно запакованы в выпуск газеты «Новое время» от 24 июня 1917 года. Газета пожелтела от времени и все же его еще можно детально рассмотреть. Такая возможность будет предоставлена всем гостям выставки «Семейные ценности».

ФОТО: НГИАМЗ

- Экспозиция не ограничится демонстрацией клада, - рассказали в пресс-службе Нижегородского государственного музея-заповедника. – Здесь же посетители смогут познакомиться с историей семейства Кузнецовых, узнать об их происхождении, предпринимательской и благотворительной деятельности. Кроме того, на выставке будут представлены документы и фотографии купеческой семьи. Часть из них уже давно хранилась в архивах фонда, а часть – была обнаружена во время подготовки к выставке.

Важной частью выставки также станут живописные полотна Константина Кузнецова – брата Филетера Кузнецова. Некоторые из них были написаны в Нижегородской области.

- Константин Кузнецов получил художественное образование во Франции, участвовал в крупнейших парижских Салонах и был высоко оценён как русскими, так и французскими критиками, - рассказывают организаторы выставки. - При этом, живя в эмиграции, Кузнецов сохранял русское гражданство и продолжал представлять Россию в европейском художественном пространстве.

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