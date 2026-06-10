От аборта отказывается каждая пятая: Как закон о профилактике абортов работает в Нижегородской области

Каждая пятая нижегородка отказывается от искусственного прерывания беременности. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижегородской области от искусственного прерывания беременности отказывается каждая пятая женщина. На это, несомненно, повлиял закон о профилактике абортов, принятый в регионе год назад. Согласно ему, перед проведением процедуры женщина должна пройти ультразвуковое исследование, в ходе которого ей демонстрируют сердцебиение плода, а также обязательную консультацию с психологом. О результатах годовой работы закона, направленного на сокращение числа искусственных прерываний беременности, «КП-Нижний Новгород» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В 2025 году по вопросу искусственного прерывания беременности в медицинские организации Нижегородской области обратились более 2,2 тысячи женщин. Почти 500 из них решили сохранить беременность после консультации со специалистами. Но были и те, кто своего изначального решения не изменил. Так, в прошлом году было выполнено более 1,5 тысячи абортов. Все процедуры проводились по желанию пациенток.

– Главная задача специалистов – не ограничение выбора женщины, а создание условий, при которых каждая жительница региона может получить своевременную помощь, полную информацию о существующих мерах поддержки и принять взвешенное, осознанное решение, – объяснили в региональном минздраве.

По данным на период с января по май 2026 года в больницы Нижегородской области по вопросам, касающимся абортов, обратились порядка 680 женщин. 600 из них получили консультации медиков, психологов и специалистов социальной защиты. В результате почти 170 женщин решили вынашивать ребенка. Другая часть пациенток все же сделала выбор в пользу прерывания беременности, и за пять месяцев в регионе были проведены 460 абортов.

Отметим, работа по поддержке женщин, находящихся перед выбором о сохранении или прерывании беременности, продолжается. Так, в этом году был открыт центр медико-социальной помощи. Он работает на базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции».

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