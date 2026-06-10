Ремонт путепровода у Мызинского моста выполнен на 80%. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде вышел на финишную прямую. Капитальное обновление переправы, построенной 45 лет назад, проводится впервые за всю её историю. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях со ссылкой на подрядную организацию, общая готовность объекта достигла 80%, причём с небольшим опережением графика.

- Сейчас завершен самый серьезный участок работ. Поменяли и смонтировали 12 железобетонных балок первого и четвертого пролетных строений — это ключевые несущие элементы, которые принимают на себя все нагрузки. Рабочие готовятся приступить к устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного покрытия, а затем уложат асфальт. На путепроводе также будет новое освещение, - рассказал Юрий Шалабаев.

Для монтажа 12 балок использовали кран грузоподъёмностью 70 тонн — работы проводили оперативно в ночное время в минувшие выходные. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей», на третьем, завершающем этапе работ уже демонтировали старое асфальтобетонное и выравнивающее покрытие, установили новые опоры освещения, отремонтировали и восстановили все 48 подферменников. Для монтажа 12 балок использовали кран грузоподъёмностью 70 тонн — работы проводили оперативно в ночное время в минувшие выходные.

Начальник участка Владислав Лигус подтвердил, что основные работы можно считать завершёнными, осталось восстановить дорожное покрытие и доделать освещение.

Ремонт путепровода стартовал в январе 2025 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы сохранить движение, работы разделили на три этапа с поочерёдным закрытием двух полос для транспорта. Два этапа уже полностью завершены. По контракту все работы должны быть закончены в декабре 2026 года, однако подрядчик планирует сдать объект досрочно.