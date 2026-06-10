Водители, врачи и сварщики: Самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Нижнем Новгороде

Водителю грузовика в Нижнем Новгороде готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики изучили предложения работодателей в крупнейших городах России и составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий июня. В Нижнем Новгороде лидером по зарплате стал водитель категории «Е» — ему готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.

На втором месте автослесарь грузового автосервиса с доходом от 150 до 300 тысяч рублей. Третью строчку занимает менеджер по продажам ортодонтической продукции: от 120 до 200 тысяч рублей плюс премии.

Также в рейтинг вошёл врач-кардиолог в санатории. Сотруднику обещают от 100 тысяч рублей в месяц, оплату проезда или служебное жильё, а также бесплатное лечение на базе учреждения. Замыкает пятёрку сварщик-жестянщик с зарплатой до 100 тысяч рублей.

В целом по стране в топ лучших предложений традиционно входят вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей. Врачи оказались среди лидеров сразу в двенадцати крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Водителей с зарплатой выше 150 тысяч ищут в Петербурге и Нижнем Новгороде. Квалифицированные рабочие с таким же доходом востребованы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

В других регионах топ вакансий выглядит иначе: в Волгограде ищут директора гипермаркета, в Казани — начальника участка производства, в Самаре — заведующего производством, в Челябинске — начальника участка, в Москве — директора по развитию, в Санкт-Петербурге — начальника производства.