Экс-глава нижегородского ГУММиД Левдиков получил пять лет колонии за взятки

Андрея Левдикова признали виновным во взяточничестве и мошенничестве. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему директору муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрею Левдикову. Суд признал его виновным по делу о взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

По решению суда экс-руководитель ГУММиД проведет пять лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 миллионов рублей и запрет на занятие определенных должностей сроком на пять лет. Ранее прокуратура просила для бывшего чиновника более суровое наказание – восемь лет колонии строгого режима.

По версии следствия, с мая 2024 года по май 2025 года Левдиков получил от подрядных организаций взятку в виде оплаты ремонта собственной квартиры. Деньги были проведены через стороннюю фирму, а общая стоимость работ превысила 11,5 миллиона рублей. Взамен, считают следователи, чиновник содействовал ускоренной приемке выполненных дорожных работ.

Еще один эпизод относится к периоду с октября 2024 года по март 2025 года. По данным следствия, Левдиков получил от заместителя директора компании «ДСК Автобан» 2,5 миллиона рублей под предлогом передачи этих средств сотруднику регионального управления госэкспертизы. Предполагалось, что деньги помогут ускорить согласование корректировки проекта дублера проспекта Гагарина. Однако следствие квалифицировало эти действия как мошенничество, полагая, что передавать деньги кому-либо чиновник не собирался. Материалы в отношении других участников этой истории выделены в отдельное производство.

Напомним, Андрей Левдиков возглавил ГУММиД в 2021 году. В мае 2025 года он уволился по собственному желанию, после чего был объявлен в федеральный розыск. В сентябре бывшего руководителя задержали и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела велось при активном участии сотрудников УФСБ.