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Происшествия15 июня 2026 8:53

В Павловской ЦРБ случился пожар из-за холодильникафото

Эвакуировали 12 человек
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Павловской ЦРБ случился пожар из-за холодильника.

В Павловской ЦРБ случился пожар из-за холодильника.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранним утром 15 июня в здании районной больницы на улице 8 Марта в Павлове произошёл пожар. Причиной стало короткое замыкание холодильного оборудования в кабинете лаборатории, после чего началось горение. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Спасатели оперативно вывели из здания 12 человек. Пятерых из них эвакуировали с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Остальные семь покинули здание самостоятельно, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь удалось потушить на небольшой площади — всего пять квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 30 специалистов МЧС и 8 единиц техники. Пострадавших нет.