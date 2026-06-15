В Павловской ЦРБ случился пожар из-за холодильника. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранним утром 15 июня в здании районной больницы на улице 8 Марта в Павлове произошёл пожар. Причиной стало короткое замыкание холодильного оборудования в кабинете лаборатории, после чего началось горение. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Спасатели оперативно вывели из здания 12 человек. Пятерых из них эвакуировали с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Остальные семь покинули здание самостоятельно, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь удалось потушить на небольшой площади — всего пять квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 30 специалистов МЧС и 8 единиц техники. Пострадавших нет.