Нижегородская область стала 13-й в рейтинге социально-экономического развития

Несмотря на снижение итогового балла, регион улучшил позиции в общероссийском списке. Фото: АНО «Центр 800».

Нижегородская область улучшила свое положение в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2025 года. Регион занял 13-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводят аналитики РИА Новости.

Интегральный рейтинг Нижегородской области составил 65,97 балла. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель достигал 67,98 балла. Однако даже при небольшом снижении итоговой оценки региону удалось укрепить свои позиции в общероссийском списке и приблизиться к первой десятке.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В число сильнейших регионов страны также вошли Московская, Свердловская и Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Красноярский края.

Замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Калмыкия. Кроме того, в последнюю десятку вошли Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Чукотский автономный округ, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Ненецкий автономный округ.

Эксперты отмечают, что ситуация в регионах в 2025 году складывалась неоднозначно. Рост интегрального рейтинга зафиксирован лишь у 44 субъектов страны, тогда как у 41 региона показатели снизились. При этом число регионов с рейтингом выше 50 баллов выросло до 38.

Исследование показывает, что Нижегородская область сохраняет достаточно сильные позиции среди российских регионов. С результатом почти 66 баллов регион уверенно входит в группу субъектов с высоким уровнем социально-экономического развития и остается одним из ведущих промышленных и экономических центров страны.

При формировании рейтинга учитывались показатели масштаба экономики, эффективности работы предприятий, состояние бюджетной сферы и социальные показатели. Итоговый результат позволяет оценить уровень развития каждого региона и сравнить его с другими субъектами России.