Убираем купальники, достаем зонты: Какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Продолжительные дожди обрушатся на Нижний Новгород Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О знойной жаре, купальном сезоне и загаре нижегородцам придется на время забыть. Продолжительные дожди обрушатся на Нижний Новгород. С 15 по 21 июня постоянным аксессуаром горожан будет зонт, а плащ перестанет скучать в шкафу. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев на этой неделе.

Уже в понедельник утром тучи заволокли небо и начались ливневые дожди, которые продлятся до самой ночи. Температура воздуха днем не превысит +22 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Ожидается также слабый юго-западный ветер. Давление составит 744 мм.рт.ст.

По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник будет пасмурно, дождь ожидается только днем. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в +20 градусов, скорость ветра составит пять м/с. В течение дня давление поднимется с 745 до 749 мм.рт.ст.

В среду, 17 июня, дождь начнется утром и закончится только ночью. Температура воздуха составит +17...+20 градусов, ночью похолодает до +13 градусов. Скорость южного ветра не превысит четырех м/с. На следующий день дожди вернутся, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +20 градусов, ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит три – четыре м/с, а давление – 749 -750 мм.рт.ст.

В пятницу синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь днем. На улице все еще будет прохладно: воздух не прогреется выше +21 градуса. Ожидается также слабый юго-западный ветер до трех м/с.

На выходных погода не порадует ни потеплением, ни ясным небом. В субботу дожди будут идти на протяжении всего дня и закончатся только ночью. Температура воздуха составит +18...+22 градуса днем и +14 ночью. Слабый ветер не превысит трех м/с. В воскресенье дождь начнется утром и продлится до самого вечера.Столбики термометров будут колебаться от +18 до +22 градусов. Скорость ветра составит два – три м/с, а давление – 754 мм.рт.ст.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен