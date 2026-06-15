Немецкая овчарка Цирцея служит на Бору. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Они верой и правдой несли службу, охраняли, искали, защищали. Но годы взяли своё, и теперь эти преданные четвероногие стражи закона вышли на заслуженную пенсию. Сотрудники кинологической службы ГУФСИН России по Нижегородской области объявили о поиске новых семей для собак, которые завершили карьеру по возрасту. Теперь им нужны тепло домашнего очага, ласковые руки и любящее сердце рядом.

Своих будущих хозяев ждут три совершенно разных, но одинаково достойных пса.

Альма Сильва Риччи - нежная душа

Этой русской спаниельке 11 лет. Она шоколадно-пегая, среднего роста и очень женственная. Альма — идеальный домашний компаньон. Сотрудники характеризуют её как уравновешенную, ласковую и игривую. Она не проявляет ни капли агрессии, обожает людей и станет верным другом для тех, кто ищет преданную и спокойную собаку. Познакомиться с Альмой можно в Краснобаковском районе, в посёлке Пруды (ЛИУ-3). Телефон для связи: 8 950-350-02-15.

Русская спаниелька Альма — идеальный домашний компаньон. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Цирцея от Айрон Вуд - красавица-овчарка с большим сердцем

Немецкой овчарке Цирцее 8 лет, она чёрно-рыжая, поджарая и очень любознательная. По характеру - добродушный интеллектуал, который всё хочет знать и везде сунуть свой нос. Она контактная, незлобивая, но при этом обладает одним важным качеством: предпочитает быть единственным любимцем в семье. Ей нужно внимание, забота и чувство исключительности. Забрать Цирцею можно в городе Бор (ИК-11). Телефон для связи: 8 950-617-80-10.

Немецкая овчарка Цирцея служит на Бору. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Тайсон - великан с добрым сердцем

Среднеазиатская овчарка Тайсон — настоящий матёрый профессионал. В свои 10 лет он всё ещё полон сил и статен в своей белоснежной шубе. Несмотря на суровую внешность, характер у Тайсона — домашний. Он такой же уравновешенный, добролюбивый и любознательный, как и его сослуживицы. Тайсона можно найти в посёлке Сухобезводное (ИК-14). Контактный телефон: 8 901-801-72-06.

Среднеазиатская овчарка Тайсон — настоящий матёрый профессионал. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Все собаки клинически здоровы (с учётом возраста), привиты, имеют нормальную упитанность и прекрасно воспитаны. Они приучены к дисциплине, и теперь им нужна семья. Если вы готовы подарить тепло и заботу, стать для них настоящим другом - обязательно позвоните по указанным телефонам.