День России отметят на Нижегородской ярмарке. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

День России отметят в Нижнем Новгороде 12 июня 2026 года. Основными площадками празднования станут Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и Парк 1 Мая. Жителей и гостей города ждут концерты, мастер-классы, гастрофестиваль и спортивные мероприятия. Рассказываем, как в Нижнем Новгороде отметят День России – 2026.

Нижегородская ярмарка

12 июня на Нижегородской ярмарке пройдет мультиформатный этнофестиваль «Действие». Основная программа запланирована с 12.00 до 19.30. Посетителей ждут этно-ярмарка, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни и граффити-акция.

Кульминацией станет парад национальностей и хоровод, участники которого развернут 100-метровый флаг России.

С 12.00 до 17.00 на ярмарочной площади пройдут мастер-классы от нижегородских ди-джеев, соревнования танцевальной школы, мастер-классы по созданию предметов народных художественных промыслов, а также театральные представления, посвященные Году единства народов России.

В 15.00 на главной сцене ярмарочной площади состоится торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ.

В 16.00 начнется музыкальная программа фестиваля, а в 18.15 на сцену выйдет группа «Рок-острова».

Также на протяжении всего праздника будет работать автомобильная выставка «90-летие Госавтоинспекции».

Фото: АНО "Дом народного единства"

Парк «Швейцария»

Насыщенная программа ждет жителей и гостей Нижнего Новгорода в День России и в парке «Швейцария». Там праздник начнется с этнокультурного забега «Этноран» в 8.30. Также в парке планируются турниры по футболу, баскетболу и теннису.

С 12.00 до 22.00 на центральной площади парка пройдет большой концерт с участием нижегородских артистов и творческих коллективов.

Кроме того, 12 июня в парке «Швейцария» стартует трехдневный гастрономический фестиваль «За одним столом». Гостей парка ждут лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, детские зоны. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол с блюдами кухонь народов России, который накроют ведущие нижегородские рестораны.

Завершит насыщенный день выступление Сергея Мазаева с группой «Моральный кодекс».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Парк имени 1 Мая

Еще один фестиваль пройдет 12 июня в Парке имени 1 Мая. С 10.00 до 16.00 там состоится фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем». В мероприятии примут участие представители около 30 вузов, колледжей и техникумов. Участников ждут консультации по поступлению с представителями приемных комиссий, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Музеи и библиотеки

В День России жители и гости города смогут бесплатно посетить Домик Каширина, музей-квартиру Горького, музей Сахарова, усадьбу Добролюбова, музей «Микула» и другие муниципальные музеи. А музей-заповедник «Щёлоковский хутор» представит посетителям интерактивную историческую ролевую игру «Земство на пути прогресса».

Библиотеки же ждут гостей уже 9 июня. Для детей и взрослых они организуют уличные акции, игры, квесты и викторины, посвященные культуре народов России.

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