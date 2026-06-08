Вода в реке была отравлена нечистотами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Местные жители сообщают об экологическом бедствии в Большеболдинском районе Нижегородской области. По их словам, в реку попала навозно-химическая жижа с местной фермы в деревне Кудеяровка, где и произошло затопление. Стекая в воду, масса распространилась ниже по течению.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в селе Апраксино. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии погибшей рыбы, которая разбросана по всему берегу в районе «завода» и Костриги. Люди жалуются на невыносимый запах навоза и выражают опасения, что купаться в речке теперь опасно.

- Лето начинается с грустных новостей. С нашей речкой явно что-то не так. Рыба потравилась. Такая картина по всему берегу. Вонь навозом стоит, и пахнет совсем не радостно, — пишут местные жители в паблике «Подслушано Большое Болдино».

По берегам местные жители обнаружили мертвую рыбу. Фото: "Подслушано Большое Болдино"

Кроме того, люди всерьёз переживают за воду в колодцах — после случившегося они боятся использовать её для питья и приготовления пищи, опасаясь, что токсичная жижа могла просочиться в грунтовые воды.

В администрации Большеболдинского района подтвердили факт происшествия. Как сообщил и.о. начальника Управления архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии Дмитрий Половинкин, информация передана в МВД, МЧС и Минэкологии. На место выезжали начальник теротдела, участковый и представитель предприятия. Работы по откачке нечистот у дома уже проведены. В ближайшее время специалисты обследуют реку и дадут заключение о причине гибели рыбы, после чего будут приняты соответствующие решения уполномоченными органами.