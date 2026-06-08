Нижегородская область заняла 35-е место в рейтинге доступности бензина в России

За год стоимость бензина марки АИ-92 в области выросла на 12,3%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область заняла 35-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, сравнив стоимость топлива и уровень зарплат в разных субъектах страны. По данным исследования, на чистую среднюю месячную зарплату житель региона может приобрести около 1130 литров бензина марки АИ-92. При этом средняя цена топлива в апреле 2026 года составила 63,34 рубля за литр.

Рейтинг составлен на основе соотношения средней заработной платы и стоимости бензина АИ-92 – самой распространенной марки топлива в стране. Нижегородская область расположилась в середине списка, заняв 35-ю строчку среди российских регионов. Для сравнения, в среднем по России на одну зарплату можно приобрести 1405 литров бензина.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители этих регионов могут позволить себе более двух тысяч литров бензина в месяц. В число аутсайдеров вошли Ингушетия, Чечня и Дагестан, где доступность топлива остается самой низкой в стране.

Несмотря на относительную стабильность рынка, цены на бензин продолжают расти. В Нижегородской области стоимость АИ-92 за год увеличилась на 12,3%. Это практически соответствует среднероссийскому показателю, который составил 12,5%. При этом рост цен на топливо по-прежнему заметно опережает инфляцию.

Эксперты отмечают, что ситуация на рынке стала спокойнее после напряженного периода во второй половине 2025 года, когда в ряде регионов возникали перебои с поставками топлива. Для стабилизации обстановки были введены ограничения на экспорт бензина и приняты дополнительные меры поддержки внутреннего рынка.

По мнению аналитиков, если договоренности между правительством и нефтяными компаниями будут выполнены, рост цен на бензин в дальнейшем может приблизиться к уровню инфляции. Это позволит сохранить доступность топлива для автомобилистов, в том числе и в Нижегородской области.