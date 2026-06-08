Открываем купальный сезон: Какая погода ожидает нижегородцев с 8 по 14 июня

Купальный сезон в Нижегородской области стартовал. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тридцатиградусная жара придет в Нижний Новгород на этой неделе, а значит, уже пора открывать купальный сезон. Однако летний зной разбавят дожди, которые ожидаются во вторник и воскресенье. Рассказываем о том, какая погода ждет нижегородцев с 8 по 14 июня.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник воздух прогреется до +27 градусов днем. К ночи же похолодает до +17 градусов. Скорость северо-западного ветра не превысит трех м/с, а давление составит 750-753 мм.рт.ст.

9 июня горожане смогут немного отдохнуть от жары. Температура воздуха составит +25 градусов, на протяжении дня и с сохранением вечером ожидается небольшой дождь. Скорость ветра не превысит трех м/с, а давление – 750 мм.рт.ст.

Днем в среду нижегородцы смогут насладиться ясным и теплым солнцем, которое к вечеру спрячется за облаками. Столбики термометров будут колебаться от +21 до +26 градусов. Скорость ветра, как и до этого, не превысит трех м/с, а давление составит 750 мм.рт.ст.

В последний рабочий день сокращенной недели ожидается пасмурная и прохладная погода с температурой воздуха +26 градусов днем и +18 – ночью. Скорость слабого ветра не превысит трех м/с, а давление будет колебаться от 751 до 752 мм.рт.ст.

Теплая и солнечная погода ждет горожан в День России. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов, которые будут ощущаться как все +30 градусов. Ветер станет еще тише, его скорость на протяжении дня не превысит двух м/с, а давление составит 751 мм.рт.ст.

Суббота и воскресенье на этой неделе будут сильно отличаться друг от друга. В субботу синоптики прогнозирует жаркую погоду и чистое небо. Воздух прогреется до +28 градусов днем и остынет до +18 градусов ночью. Скорость ветра не превысит двух м/с.

В воскресенье, наоборот, на протяжении всего дня ожидаются дожди. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в +27 градусов. Скорость слабого ветра составит два м/с, а давление понизится до 747 мм.рт.ст.