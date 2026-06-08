13 млн рублей лишилась нижегородская пенсионерка после звонка лжесотрудника ФСБ

Пенсионерку три недели убеждали спасать сбережения от несуществующей угрозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

75-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой крупного мошенничества и лишилась почти 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что на протяжении нескольких недель ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником ФСБ. Он уверял пенсионерку, что с ее банковским счетом якобы проводят подозрительные операции, и убеждал срочно «спасать» накопления.

Поддавшись давлению и запугиванию, женщина начала выполнять указания аферистов. Сначала она сняла в банке 10 миллионов рублей и передала деньги незнакомой девушке, которая пришла за ними с черной хозяйственной сумкой. Через несколько дней пенсионерка обналичила еще 2 миллиона рублей. После этого мошенники организовали ей поездку в Москву, где она передала деньги неизвестному молодому человеку.

На этом злоумышленники не остановились. Спустя некоторое время нижегородка сняла со счета оставшиеся 800 тысяч рублей и отдала их еще одному незнакомцу возле своего дома. Общий ущерб составил 12,8 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц.

Правоохранители вновь напоминают: сотрудники банков и силовых структур никогда не требуют по телефону снимать деньги со счетов или передавать их посторонним людям. Любые подобные просьбы и угрозы за их невыполнение – верный признак мошенничества.