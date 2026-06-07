Вынес в рюкзаке золото и миллионы: Школьник из Нижнего Новгорода лишил семью денег и украшений по указке аферистов

Молодой человек поверил сообщениям от лжесотрудников «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

18-летний ученик 11 класса стал жертвой телефонных мошенников в Нижнем Новгороде. С заявлением в полицию обратился его отец – 47-летний местный житель. По словам мужчины, сын получил в мессенджере сообщения от неизвестных, которые представились сотрудниками «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Под предлогом защиты банковских счетов они убедили молодого человека помочь в отмене якобы подозрительной финансовой операции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Следуя инструкциям аферистов, школьник собрал в рюкзак наличные деньги родителей – 2,5 миллиона рублей, а также золотые украшения: кольца с бриллиантами, цепочки с подвесками и браслет. После этого он встретился с неизвестным мужчиной неподалеку от дома и передал ему рюкзак.

Точный размер ущерба еще предстоит установить в ходе следствия, однако речь идет о весьма крупной сумме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Полицейские напоминают родителям о важности разговоров с детьми о цифровой и финансовой безопасности. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают: представители государственных ведомств никогда не требуют передавать деньги, драгоценности или банковские данные через посредников. При любых подобных звонках и сообщениях необходимо немедленно прекратить общение и обратиться в полицию.