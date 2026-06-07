1,8 млн рублей перевела мошенникам жительница Сарова после сообщения о взломе

Мошенники представились сотрудниками ведомств и выманили все сбережения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Сарова лишилась 1,8 млн рублей после звонка мошенникам, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги». Неизвестные сообщили 60-летней женщине о якобы произошедшем взломе ее личного кабинета и убедили связаться с «горячей линией». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в полиции, после звонка женщине сообщили, что от ее имени якобы оформлена генеральная доверенность на посторонних лиц. Затем к разговору подключился еще один аферист, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что сбережения находятся под угрозой, и предложил перевести их на специальные счета для сохранности.

Поверив злоумышленникам, саровчанка в течение четырех дней снимала деньги в банках. В итоге она обналичила все накопления – 1,8 млн рублей. После этого женщина приехала в Нижний Новгород и через банкомат перевела всю сумму на реквизиты, продиктованные мошенниками.

Лишь спустя некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В полиции напоминают!

Никаких «безопасных» или «специальных» счетов не существует. Если вам сообщают о взломе аккаунта, подозрительных операциях или требуют срочно перевести деньги, необходимо прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию через официальные сервисы или по телефонам организаций.