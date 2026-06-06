Фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Нижегородской области. ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Нижегородская область в третий раз становится местом проведения масштабного события - фестиваля "Пушкин без границ" (0+) в Большом Болдино, селе, где находится родовое имение поэта. Именно здесь Александр Сергеевич написал более 50 произведений, среди них - "Повести Белкина", "Медный всадник", "Евгений Онегин" и многие другие.

ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Фестиваль стартовал 5 июня и продлится до 7 июня. Все мероприятия объединены одной общей идеей - "культура участия". Программа построена так, чтобы гости "Болдино" из простых зрителей превратились в непосредственных участников. В первый день в музее-заповеднике уже прошли детский поэтический марафон "В честь Пушкина!" и концертная программа "Русские сказы". Неподалёку в усадьбе Пушкина в селе Львовка организованы медиаинсталляции "Село Львовка" и "Древо семьи А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой".

ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Основная программа фестиваля "Пушкин без границ" развернулась в день рождения поэта 6 июня также на двух площадках - в селах большое Большое Болдино и Львовка. В этот день вся страна отмечает Пушкинский день России - праздник, посвящённый жизни и творчеству поэта.

ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Большом Болдине день начался с заупокойной литии и торжественного открытия Пушкинского дня. Были организованы экскурсии по усадьбе, аудиопрогулки "Звучит Болдино", театрализованные маршруты, поэтический микрофон "Венок Пушкину", оперная лаборатория, кукольные спектакли и камерные театральные постановки. Весь день работали мастер-классы, пленэры у пруда, фудкорт и локальный маркет.

В усадьбе Львовка были открыты музей литературных героев "Повестей Белкина", ландшафтная медиаинсталляция и инсталляция "Древо семьи". Для посетителей проводили анимационные театрализованные экскурсии с народными хороводами.

ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Ключевым событием дня стало торжественное открытие фестиваля на главной сцене. Легендарный ансамбль "Песняры" вместе со сводным хором "Соседи Пушкина" дали большой концерт под открытым небом. Завершился вечер мультимедийным шоу "Метель" с участием заслуженного артиста России Даниила Спиваковского.

Фестиваль "Пушкин без границ" завершится 7 июня. В этот день гостей музея-заповедника "Болдино" ждут круглый стол "Пушкин на все времена" с участием деятелей науки, мастер-классы, театральные постановки и концерт "Пушкин-гала".

ФОТО: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В усадьбе в селе Львовка продолжат работать инсталляции, также будут проводиться интерактивные экскурсии.