Нижегородская область третий год остается в лидерах в рейтинге инвестклимата

Нижегородская область третий год подряд сохраняет второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область третий год подряд сохраняет второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Итоги рейтинга за 2025 год были объявлены 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион стабильно входит в число лидеров, поднявшись в рейтинге более чем на 60 позиций с 2017 года.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, рейтинг ценен его объективностью. Он составляется на основе опроса предпринимателей, которые ежегодно взаимодействуют с региональной властью.

– Мы воспринимаем результаты Национального рейтинга не как формальный показатель. Это объективный индикатор качества деловой среды, – сказал глава региона. По итогам 2025 года объём инвестиций в основной капитал Нижегородской области составил 742,8 млрд рублей.

Рейтинг составлялся на основе опроса предпринимателей. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что в условиях высокой ключевой ставки особое значение приобретают преференциальные налоговые режимы. В прошлом году особую экономическую зону «Кулибин» расширили почти на 120 гектаров на территории Бора, а в Дзержинске активно строят инфраструктуру новой промзоны.

Артур Батурский, заместитель председателя правительства региона, добавил, что большое внимание уделяется цифровизации инвестпроцессов. Действуют инвестиционный портал и инвестиционная карта области, а с этого года инвесторам стали доступны в электронном виде услуги по внесению изменений в генпланы, правила землепользования и застройки, а также получение разрешений на условно-разрешенные виды использования.

Всего в рейтинге 2026 года учтено 88 показателей, опрошено более полумиллиона предпринимателей. 49 регионов улучшили свои интегральные оценки. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что привлечение инвестиций – важнейшая задача для устойчивого роста экономики, и решать её нужно совместными усилиями бизнеса, регионов и федерального центра.