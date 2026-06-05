Иннополис - город будущего Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В третий раз победители и призеры школьных олимпиад из Нижегородской области получили возможность посетить город будущего – Иннополис. Там подростки узнали не только то, как в ближайшем будущем может выглядеть любой город страны, но и как они сами могут на это прекрасное далеко повлиять. Вместе с ребятами в путешествие отправился корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Чак-чак и фото на фоне Кул-Шариф

Путешествие в будущее, организованное депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Игорем Рузанкиным, началось со знакомства с городом, где в настоящем объединились история, разнообразие религий и языка – с Казанью. В столице Татарстана кого-то удивило то, как гармонично на одной территории соседствуют православие и ислам. Для других открытием стала схожесть Казани с Санкт-Петербургом, неспроста города являются побратимами. Третьи же, как истинные нижегородцы, упрашивали экскурсовода показать им «местную Покровку».

Неизменным остается одно: и те, кто Казань увидел впервые, и те, кто уже гулял по ее улочкам не раз, закупились чак-чаком и сделали 1000 и 1 фотографию на фоне знаменитой мечети. Совершив традиционные ритуалы любого путешественника, школьники отправились в город будущего. Иннополис встретил ребят уже на закате, все самое интересное для них готовил новый день.

Улицы без светофоров и беспилотные такси

Знакомство с технологиями будущего началось с экскурсии по Иннополису. В городе, население которого составляет всего пять тысяч человек, кажется, все друг друга знают. При этом никого уже не смущают видеокамеры, установленные на каждом шагу. Однако нужны они не для того, чтобы ловить преступников – их тут просто нет, а чтобы помогать иннополисятам: найти пропавшие вещи или убежавшего любимого пса. Нужен «большой брат» и администрации города, чтобы оперативно налаживать инфраструктуру и проводить ремонт улиц.

В Иннополисе в глаза бросаются, словно по линейке, высаженные деревья и идеальная чистота. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, Иннополис не назывался бы городом будущего, если бы не был технологичным. И город свое звание полностью оправдывает: по улицам ездят роботы-доставщики и беспилотные такси, в кафе работают роботы-официанты, а горожане попадают в квартиры по отпечатку пальца.

По улицам города ездят роботы-доставщики Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В кафе гостей обслуживают роботы-официанты Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– В Иннополисе очень интересные инфраструктура и архитектура, которой я могу любоваться часами, – поделилась ученица восьмого класса Мария Козлова. – Также мне очень понравились роботы и тихие улочки города.

Но не только футуристичные здания и роботы отличают этот город от других. В Иннополисе в глаза бросаются, словно по линейке, высаженные деревья и идеальная чистота. По утрам дворники не просто убирают улицы от пыли и мусора, но еще моют дорожки и выравнивают газон. Еще больше удивляет отсутствие светофоров на дорогах города. В Иннополисе одностороннее движение и большое число круговых развязок, а перед каждым пешеходным переходом есть лежачий полицейский.

На дорогах города совсем нет светофоров Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Создают же город будущего живущие и работающие в нем люди – инженеры, ученые, программисты. Встреча с ними ждала ребят во второй и третий дни поездки. Те, кто меняет мир сегодня, показали подрастающему поколению возможности для улучшения этого мира завтра. На мастер-классах школьников познакомили с многообразием ИТ-профессий, научили работать с нейросетями и пользоваться искусственным интеллектом. Хотя многие подростки уже внедряют их в свою жизнь.

– Я использую нейросети как помощника, чтобы найти определенную информацию. Но все равно не забываю, что на плечах должна быть своя голова, ведь нейросеть не создаст то, что нужно именно мне, – сказал семиклассник Владислав Волокушин.

На мастер-классах школьников научили работать с нейросетями и пользоваться искусственным интеллектом. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Показали детям и современные разработки. И если робо-собакой уже никого не удивить, то возможности дистанционного управления неповоротливым грузовиком точно заставили ребят задуматься о возможностях программирования.

Современные разработки дистанционного управления транспортом Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Когда ребёнок слышит слова «учёный», «инженер» или «исследователь», зачастую это остаётся для него чем-то далёким и абстрактным. А Иннополис позволяет увидеть будущее своими глазами. Это город, где уже сегодня работают технологии, о которых многие пока только читают в новостях или с удивлением встречают на улицах немногих российских мегаполисов: беспилотный транспорт, роботы-доставщики, современные исследовательские центры и лаборатории. Но самое главное — дети видят, что всё это создано не какими-то фантастическими героями, а обычными людьми, которые когда-то так же сидели за школьной партой, – сказал Игорь Рузанкин. – Очень хочется, чтобы наши дети не теряли свой потенциал, а наоборот — развивали его и в будущем работали над важными проектами, которые будут двигать вперёд нашу страну.

Университет Иннополиса Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кто-то из ребят уже начал задумываться о том, чтобы в будущем поступить на специальность в сфере информационных технологий. А те, кто до поездки не собирался связывать свою жизнь с технологиями, по прошествии трех дней в Иннополисе, пожив в кампусе университета и пообщавшись со студентами, заинтересовался подобным направлением и тем, какие технологии можно было бы внедрить в далекие от IT направления: хореографию, юриспруденцию или визуальное искусство.

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