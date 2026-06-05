Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми озерах Нижнего Новгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летний период Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния пляжей и зон отдыха Нижнего Новгорода и области. По состоянию на 5 июня пригодными для купания являются восемь озер областного центра, одно в Дзержинске и одно на Бору. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень безопасных мест отдыха вошли:

- озёра ПКиО 2 очереди на проспекте Молодёжном и на улице Смирнова (Автозаводский район);

- озеро Силикатное (оба пляжа, Ленинский район);

- озеро Светлоярское (оба пляжа, Сормовский район);

- озёра Лунское и Пестичное (Сормовский район);

- озеро Сортировочное (оба пляжа, Канавинский район);

- озеро Больничное (Канавинский район);

- озеро Юрасовское (городской округ Бор);

- озеро Святое в посёлке Пушкино (город Дзержинск).

Ситуация на водоёмах остаётся на контроле регионального Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют перед поездкой уточнять информацию о пригодности воды для купания в официальных источниках.

Специалисты напоминают: при выборе пляжа необходимо обратить внимание на его благоустройство – наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного пункта и общественных туалетов. На солнце следует находиться в головном уборе, а собой иметь питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

В целях безопасности из водоемов запрещено пить воду или полоскать рот, а также мыть в них овощи или посуду. Кроме того, запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, приводить на пляж животных и оставлять мусор.