Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Бузова выступит 11 июля на VK Fest (6+) в Нижнем Новгороде. Концерт с ее участием (18+) пройдет в одном из знаковых мест столицы Приволжья – на Стрелке.

Стоит отметить, что Ольга Бузова является постоянной участницей фестиваля. В своем родном Санкт-Петербурге она выступает на VK Fest с 2015 года. Впервые она там появилась в качестве блогера и инфлюенсера. А спустя всего два года уже выступала там в качестве певицы. В 2017 году она исполнила перед участниками фестиваля свои главные хиты - «Под звуки поцелуев», «Привыкаю» и «Мало половин».

- В 2018 году выступление Ольги Бузовой стало одним из главных событий Синей сцены. А в 2022 году Бузова в эффектном костюме с тигровым принтом открыла VK Fest в Москве, - рассказали организаторы.

К слову, ранее организаторы уже называли имена артистов, которые вошли в первую волну фестиваля. Среди них Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV. Позднее этот список пополнили новые имена - теперь в него добавили Zoloto и Saluki. Уже известно, что Zoloto станет специальным гостем фестиваля - он исполнит несколько треков во время сета Uma2rman.

В этом году VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Аналогичные фестивали состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.