Ожоги, падения и порезы: Нижегородские медики рассказали, как избежать детских травм в летние каникулы

Нижегородские медики рассказали, как избежать детских травм в летние каникулы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летние каникулы – это не только время отдыха для школьников, но и период повышенного травматизма. Оставшись без присмотра учителей, дети целыми днями пропадают на улице, где запросто могут пораниться. Как избежать травм во время каникул, рассказал детский травматолог-ортопед Александр Ефинов.

- Чаще всего причинами травм становятся недостатки в организации окружающей среды и родительская халатность . Порой опрометчивые поступки совершают и сами дети – во время игр и занятий спортом они теряют бдительность и забывают обо всем на свете, - рассказывает врач. – В немалой степени этому способствуют и психологические особенности детей. Для них характерны любознательность, высокая активность и эмоциональность. Сказывается и нехватка жизненного опыта – дети попросту не чувствуют опасности.

Именно поэтому родителям важно самим прогнозировать риски и по возможности ограждать от них детей. И здесь взрослым нужно действовать сразу по двум направлениям. Во-первых, важно стараться ликвидировать сами опасные ситуации. А во-вторых, необходимо регулярно обучать ребенка правилам безопасности. И здесь важно соблюсти тонкую грань – не вселить в ребенка робость, но и предупредить о возможных рисках.

- Как показывает статистика, мальчики травмируются вдвое чаще девочек, - рассказывает медик. - Лидируют бытовые травмы (50–60%), а у детей до 7 лет они составляют около 80%. Если мы говорим о домашних травмах, то это чаще всего термические ожоги, отравление бытовой химией и удары током от неисправных приборов. Поэтому мы советуем держать детей подальше от плиты и электроприборов, убирать спички и зажигалки.

Еще один распространенный вид травм связан с падениями. Чтобы этого избежать, стоит устанавливать ограждения на окнах и ступенях.

- Летом особую опасность представляют окна с москитными сетками — дети выпадают вместе с ними. Поэтому мы призываем родителей быть бдительными - не оставляйте окна открытыми, не полагайтесь на сетки как на защиту и не ставьте мебель у окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. Кроме того, в комнате лучше использовать жалюзи без свисающих шнуров, чтобы избежать удушья.

Отдельной группой стоят уличные травмы. Здесь опасность могут представлять даже обычные детские качели.

- Прыжок с них не заканчивается безопасно, а падение требует немедленного отползания в сторону, - предупреждает медик. – Также опасны машины, особенно стоящие - ведь ребенок может выбежать из-за нее под колеса. Поэтому учите детей останавливаться перед выходом на дорогу, смотреть по сторонам, ходить по тротуарам навстречу движению и держаться за руку взрослого. Если вы перевозите ребенка в автомобиле, обязательно используйте детские кресла.

Необходимо соблюдать меры безопасности и во время велосипедных прогулок. Нужно помнить, что детям и здесь необходима защита.

- При поездке на велосипеде и роликах обязательно используйте шлемы и наколенники. Кроме того, важно научить ребенка правильно падать, - советует медик. – Представляют опасность и водоемы. На воде нельзя оставлять ребенка без присмотра ни на минуту — трагедия может случиться даже в небольшой луже менее чем за две минуты.