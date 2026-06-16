Юрий Шалабаев проверил ход работ на Мызинском путепроводе. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход ремонта Мызинского путепровода. Сейчас готовность объекта составляет 84%.

- Это очень важный инфраструктурный объект. Работы здесь сложные, включают замену конструктивной части путепровода. Именно с этим и связана длительность ремонта, - объяснил Юрий Шалабаев.

Чтобы не перекрывать движение на магистрали полностью, перед началом работ в январе 2025 года ремонт был разделен на несколько этапов. Благодаря этому перекрытие полос было частичным.

ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

- Сейчас идет третий, заключительный, этап. Техническая готовность объекта - 84%. Контрактные сроки - декабрь 2026 года, но поставлена задача ускориться и сдать объект быстрее, поскольку жители его очень ждут, - отметил Юрий Шалабаев.

Основные работы на объекте стартовали в январе 2025 года. Они проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До этого капремонт не проводился ни разу за все 45 лет существования путепровода. Сейчас работы выходят уже на финишную прямую. В начале июня там был проведен монтаж двенадцати балочных пролетных строений.

- Сейчас на объекте идут подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя, слоя гидроизоляции, защитного слоя, после чего будут уложены два слоя асфальтобетона. Также будет смонтировано наружное освещение, - сообщил первый заместитель генерального директора «Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Илья Курапов.

К слову, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни в Нижнем Новгороде ремонтируют восемь объектов.

- Из восьми объектов, которые капитально ремонтируются, включая и путепровод, четыре объекта - переходящие, и три - новых. Все работы идут согласно графика, - рассказал Юрий Шалабаев.

ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города, он поручил следить за качеством и сроками проведения работ. При этом рекомендовано ускорить темп работ по переходящим объектам на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новикова-Прибоя и Карла Маркса.

- На Кузбасской контракт выполнен уже более чем на 90%. Почти на 30% завершены работы на улице Карла Маркса. На Удмуртской и Новикова-Прибоя сделана пятая часть от запланированного. На Звездинке, которую начали делать в конце мая, идет фрезерование старого покрытия. На Казанском шоссе и улице Рябцева работы начнутся в ближайшее время, - отметил мэр.