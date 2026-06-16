«Нам очень близки эти ребята»: Павел и Зепюр Прилучные присоединились к Международному слету волонтеров-поисковиков в Нижегородской области

Павел и Зепюр Прилучные побывали на слете волонтеров-поисковиков. ФОТО: Пресс-центр Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Нижегородской области прошел второй день Международного слета волонтеров-поисковиков. На этот раз к практическим занятиям добровольцев присоединились актеры Денис Шведов, Павел и Зепюр Прилучные. Они приняли участие в медицинском интенсиве и вместе с волонтерами отработали навыки оказания первой помощи. Наравне с другими участниками они учились накладывать жгут, делать непрямой массаж сердца и изучали порядок действий при обнаружении пострадавшего. Все это делалось в условиях, максимально приближенных к реальным – для этого участники выехали на спортивную базу «Море спорта».

- Нам очень близки эти ребята. Мы с большим уважением относимся к волонтёрам-поисковикам, потому что понимаем: значительную часть своей жизни они посвящают помощи другим людям, — признался Павел Прилучный.

ФОТО: Пресс-центр Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Благодаря участию в слете актеры осознали, насколько серьезной должна быть подготовка добровольцев.

- Здесь становится понятно, насколько всё серьёзно и насколько важна подготовка, - поделился актер Денис Шведов. - Людей нужно обучать так, чтобы они могли действительно помочь и спасти человека — и при этом сами не стали жертвами и не пострадали. Для этого нужны навыки, и здесь они даются в полном объёме.

Напомним, Международный слёт волонтёров-поисковиков стартовал в Нижегородской области 13 июня. На этот раз его участниками стали свыше 500 человек из шести стран мира – Армении, Беларуси, Сербии, Казахстана, Узбекистана и России. Благодаря этому слет получил статус международного.

ФОТО: Пресс-центр Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- Волонтёры-поисковики — надежные и незаменимые союзники МЧС России. Они оказывают неоценимую помощь в поисково-спасательных мероприятиях, и я могу называть их своими коллегами, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.