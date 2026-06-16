Оперы и романсы возвращаются: 11 концертов пройдут на балконах исторических зданий Нижнего Новгорода

Фестиваль «Музыка балконов» пройдет с 20 июня по 30 августа. Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Четвертый фестиваль «Музыка балконов» (0+) состоится в Нижегородской области с 20 июня по 31 августа. В этом году концерты пройдут на 17 площадках города и области, а также охватят пять городов других регионов. О том, каким будет фестиваль «Музыка балконов» в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Музыка балконов в Нижегородской области

Откроется фестиваль «Музыка балконов» концертом на площадке Нижегородского театра драмы. 20 июня в 14.00 там можно будет услышать фрагмент оперы «Иван Сусанин», а после другие известные произведения в исполнении камерных хора и оркестра и знаменитых солистов.

Всего в Нижнем Новгороде пройдет 11 концертов. Каждые выходные оперы, романсы и русские песни будут звучать с балконов исторических зданий, среди которых балкон хорового колледжа имени Л.К. Сивухина на площади Минина и Пожарского, балконы Усадьбы Рукавишниковых и Дома Сироткина. Также концерты запланированы в Городце, Чкаловске, Арзамасе, Большом Болдине и на других площадках области.

Концерты пройдут на 17 площадках города. Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Расширение географии фестиваля

В этом году концепция фестиваля, который получил название «Музыка балконов. Великие реки», связана с идеей осмысления одного из важнейших символов страны. Именно реки формируют пространство для жизни, творчества и сотрудничества регионов. И с этим связано также расширение географии фестиваля.

– «Музыка балконов» – один из самых любимых фестивалей в Нижегородской области, и я рада, что у него есть возможность расти и расширять географию, – рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова. – Но этот фестиваль всегда будет родом из Нижнего Новгорода, где бы он ни проходил.

Отметим, помимо Нижнего Новгорода и области, артисты выступят в Плесе, Ярославле, Иркутске, Владикавказе, Вологде. Кроме того, еще пять концертов состоится на площадках Государственного музея-заповедника «Петергоф».

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