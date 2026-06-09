Девятилетняя школьница из Кстова спасла ребенка, провалившегося под лед. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Благодарственное письмо от МЧС вручили третьекласснице из города Кстово Тае Шумилкиной. В феврале девочка спасла свою одноклассницу, провалившуюся под лед. Рискуя собственной жизнью, школьница бросилась на выручку подруге.

Успела схватить за капюшон

В тот страшный февральский день девятилетняя Тая вместе с подружкой Сашей пошли гулять возле пруда в деревне Каданово. Снега в ту пору намело столько, что пруд было даже не разглядеть за сугробами. Они как раз проходили по мостику, как вдруг маленькая Саша соскользнула вниз и стала стремительно тонуть в заснеженной полынье. Увидев такую картину, даже взрослый мог бы растеряться. Но Тая тут же сообразила, что делать - свесившись с мостика к подруге, она успела схватить ее за капюшон. Держать ее было тяжело - ледяная вода тянула Сашу на дно.

- У Саши от холода посинели губы и лицо. Было жутко тяжело, - вспоминает Тая.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Изо всех сил удерживая подругу, девочка все время звала на помощь. К счастью, взрослые услышали крики и вовремя подоспели. Они вытащили ребенка из воды и отогрели ее. Однако если бы не Тая, спасти девочку они бы попросту не успели.

Награда от МЧС

Эта история так потрясла саму школьницу и ее близких, что они лишь недавно решились рассказать о случившемся. Сейчас дедушка и бабушка девочки-героини очень гордятся своей внучкой:

- Справилась, выдержала, не отпустила подругу! Гордимся внучкой! Благодаря невероятной силе духа и стойкости девятилетней Таисии, ее подруга Саша была спасена.

Чтобы наградить юную Таю, для нее была организована торжественная церемония в 54-ой пожарно-спасательной части Кстова. Награду ей вручал начальник боевого пожарно-спасательного подразделения Михаил Исаков. Она получила благодарственное письмо от руководства регионального ГУ МЧС.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Её поступок - яркий пример гражданской доблести и готовности прийти на помощь ближнему в критической ситуации. Таисия продемонстрировала, что настоящие герои живут среди нас, и ее подвиг заслуживает самого высокого уважения, - признался Михаил Исаков. - Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие неравнодушные и отважные девочки, как она. Желаем Таисии крепкого здоровья, успехов в учебе и дальнейших достижений!