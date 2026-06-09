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Общество9 июня 2026 8:08

«От холода посинели губы и лицо»: Третьеклассница из Кстова получила благодарность МЧС за спасение подружки из полыньифото

Девятилетняя школьница из Кстова спасла ребенка, провалившегося под лед
Юлия ВАСИЛИШИНА
Девятилетняя школьница из Кстова спасла ребенка, провалившегося под лед.

Девятилетняя школьница из Кстова спасла ребенка, провалившегося под лед.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Благодарственное письмо от МЧС вручили третьекласснице из города Кстово Тае Шумилкиной. В феврале девочка спасла свою одноклассницу, провалившуюся под лед. Рискуя собственной жизнью, школьница бросилась на выручку подруге.

Успела схватить за капюшон

В тот страшный февральский день девятилетняя Тая вместе с подружкой Сашей пошли гулять возле пруда в деревне Каданово. Снега в ту пору намело столько, что пруд было даже не разглядеть за сугробами. Они как раз проходили по мостику, как вдруг маленькая Саша соскользнула вниз и стала стремительно тонуть в заснеженной полынье. Увидев такую картину, даже взрослый мог бы растеряться. Но Тая тут же сообразила, что делать - свесившись с мостика к подруге, она успела схватить ее за капюшон. Держать ее было тяжело - ледяная вода тянула Сашу на дно.

- У Саши от холода посинели губы и лицо. Было жутко тяжело, - вспоминает Тая.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Изо всех сил удерживая подругу, девочка все время звала на помощь. К счастью, взрослые услышали крики и вовремя подоспели. Они вытащили ребенка из воды и отогрели ее. Однако если бы не Тая, спасти девочку они бы попросту не успели.

Награда от МЧС

Эта история так потрясла саму школьницу и ее близких, что они лишь недавно решились рассказать о случившемся. Сейчас дедушка и бабушка девочки-героини очень гордятся своей внучкой:

- Справилась, выдержала, не отпустила подругу! Гордимся внучкой! Благодаря невероятной силе духа и стойкости девятилетней Таисии, ее подруга Саша была спасена.

Чтобы наградить юную Таю, для нее была организована торжественная церемония в 54-ой пожарно-спасательной части Кстова. Награду ей вручал начальник боевого пожарно-спасательного подразделения Михаил Исаков. Она получила благодарственное письмо от руководства регионального ГУ МЧС.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Её поступок - яркий пример гражданской доблести и готовности прийти на помощь ближнему в критической ситуации. Таисия продемонстрировала, что настоящие герои живут среди нас, и ее подвиг заслуживает самого высокого уважения, - признался Михаил Исаков. - Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие неравнодушные и отважные девочки, как она. Желаем Таисии крепкого здоровья, успехов в учебе и дальнейших достижений!