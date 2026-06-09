Глеб Никитин объявил о кадровых перестановках в правительстве Нижегородской области

В нижегородском правительстве произошли кадровые перестановки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новые назначения в региональном кабинете министров. Изменения затронули несколько ключевых позиций, включая созданное недавно министерство защиты объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый министр защиты объектов

Главой вновь созданного министерства защиты объектов Нижегородской области назначен Константин Бочкарев. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России, а также РАНХиГС. С 2007 по 2025 год проходил службу в Вооружённых силах РФ.

Напомним, министерство защиты объектов появилось в структуре регионального правительства в мае. Оно вошло в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Тогда же было решено ввести должность зампреда, курирующего жилищную инспекцию, технадзор и охрану культурного наследия, — теперь её занял Исмагилов.

Кто займёт освободившееся кресло министра экономического развития и инвестиций, будет объявлено позже.

Новая должность для экс-министра экономики

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона назначен Денис Исмагилов, который ранее возглавлял министерство экономического развития и инвестиций. В обновлённом статусе он будет отвечать за вопросы государственного и муниципального контроля. В его ведение переходят государственная жилищная инспекция, надзор за техническим состоянием самоходных машин, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Исмагилов — выпускник Казанского федерального университета и РАНХиГС. До прихода в нижегородское правительство в 2018 году он работал в Татарстане и Москве. С 2021 года занимал пост министра экономического развития и инвестиций региона.