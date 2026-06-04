Посадку в самолёт по биометрии готовятся запустить в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажирам разрешат проходить на рейс без предъявления паспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде может стать одним из участников эксперимента по внедрению биометрического прохода на авиарейсы. Благодаря новой системе пассажиры смогут проходить на посадку без предъявления паспорта, используя данные Единой биометрической системы. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

– На сегодняшний день официальная заявка об участии в эксперименте поступила от аэропорта Чкалов в Нижнем Новгороде, – сообщил глава Минтранса.

В ведомстве подтвердили готовность рассмотреть обращение и поддержать подключение воздушной гавани к эксперименту.

Андрей Никитин отметил, что после одобрения заявки аэропорту потребуется время на техническую подготовку. По предварительным оценкам, на внедрение необходимого оборудования и настройку системы может уйти несколько месяцев.

Министр не исключил, что сервис заработает уже до конца 2026 года. Однако сроки будут зависеть от того, насколько быстро аэропорт сможет завершить подготовительные работы. Если проект будет реализован, пассажиры получат возможность проходить предполетные процедуры быстрее и удобнее, без необходимости каждый раз предъявлять документы.