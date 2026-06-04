Евгений Люлин: «С 1 сентября распространение вейпов станет незаконным». ФОТО: ЗСНО.

Запрет вейпов

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты в двух чтениях приняли закон о запрете распространения вейпов, внесенный губернатором Глебом Никитиным. Согласно новому закону, с 1 сентября на территории региона запрещены любые способы распространения и хранения вейпов и жидкостей для них.

- Вейпы представляют серьезную опасность – они наносят непоправимый вред здоровью, могут взрываться и воспламеняться. Нельзя мириться с этим злом, - уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - В прошлом году мы направили обращение в Государственную Думу с предложением поддержать полный запрет розничной продажи вейпов. Мы ждем положительного решения, но текущая ситуация требует вмешательства и на региональном уровне. Преступный бизнес, наживающийся на здоровье, не имеет права существовать. Это уже не вопрос закона, а нравственности, порядочности и ответственности.

Новый закон также запрещает стимулирование продажи табака, табачных изделий, никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления. Кроме того, запрещено привлекать внимание посетителей к кальянам с помощью архитектурно-художественной подсветки и кричащих вывесок. Эту инициативу депутаты поддержали единогласно.

В настоящее время на территории Нижегородской области насчитывается свыше 600 тысяч точек продажи вейпов. С 1 сентября 2026 года эта торговля станет незаконной. К этому времени предприниматели должны успеть перепрофилироваться. В случае если они продолжат свою деятельность, им грозит штраф в рамках кодекса об административных правонарушениях.

К слову, в скором времени к этой инициативе могут присоединиться и другие российские регионы. Предложенный Нижегородской областью запрет продажи вейпов уже поддержал профильный комитет Госдумы по экономической политике и Правительство РФ.

Рынок гостевых домов

Еще одним важным вопросом, рассмотренным на заседании Законодательного собрания, стали перспективы развития рынка гостевых домов. Депутаты приняли обращение к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в котором просят отменить норму, запрещающую собственникам регистрировать более одного гостевого дома. Как ожидается, это позволит вывести из тени рынок частной аренды.

- Туристический поток растет. Нижегородская область в прошлом году приняла 5 миллионов гостей. Чтобы каждый турист мог найти надежное и законное место для отдыха, мы обязаны убрать искусственные запреты. Один собственник должен получить право зарегистрировать хоть три, хоть пять домов – если они соответствуют всем требованиям. Это даст региону дополнительные налоговые поступления и позволит бизнесу работать открыто, - считает Евгений Люлин.

По оценкам экспертов, снятие этого барьера позволит увеличить число легальных объектов в регионе на 15-20%, а в Дивееве – до 30%.

Семейный капитал на таунхаусы

Большое внимание уделяют парламентарии и поддержке семей с детьми. На заседании Законодательного собрания был сделан еще один шаг в этом направлении - депутаты приняли закон, расширяющий возможности использования регионального семейного капитала. Теперь эти средства можно направить не только на строительство или покупку отдельного дома или квартиры, но и на покупку домов блокированной застройки. Речь идет о таунхаусах, дуплексах и других подобных постройках.

- Расширение перечня объектов жилья, на которые можно направить семейный капитал, – это своевременное решение, которое учитывает современные жилищные предпочтения нижегородцев, - считает Евгений Люлин.

В окончательной редакции закон охватывает все возможные операции с таким жильём: уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение ипотечного жилищного кредита, приобретение готового дома блокированной застройки и участие в долевом строительстве таких объектов. Воспользоваться новыми возможностями смогут семьи, получившие сертификат после 1 июля 2025 года.