Режим беспилотной опасности в регионе уже отменен. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область вошла в число российских регионов, которые в ночь на 4 июня подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Рассказываем, что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 4 июня 2026.

Что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 4 июня 2026

Первым атаку украинских беспилотников прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в регионе было сбито 25 БПЛА самолетного типа.

- Ночью силы ПВО отразили атаку 25 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты, - сообщил Глеб Никитин.

Последствия атаки беспилотников на Нижегородскую область 4 июня 2026

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал последствия атаки БПЛА сегодня ночью.

– Специалистами проверены места падения обломков, которые не коснулись городской инфраструктуры, повреждений не зафиксировано, пострадавших нет, – сообщил глава города.

Хронология событий при атаке беспилотников на Нижегородскую область 4 июня 2026

Помимо Нижегородской области, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 4 июня в Нижегородской области был отменен режим «Беспилотная опасность», действовавший в регионе. Соответствующее уведомление распространило региональное управление МЧС.

Что делать при атаке беспилотников на Нижегородскую область

Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности. При обнаружении обломков беспилотников или подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, перемещать их или пытаться самостоятельно осмотреть находку. О подобных случаях необходимо немедленно сообщать по телефону экстренных служб 112.