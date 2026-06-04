Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Нижегородская область вошла в число российских регионов, которые в ночь на 4 июня подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, с 20:00 3 июня до 7:00 4 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 272 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Рассказываем, что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 4 июня 2026.
Первым атаку украинских беспилотников прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в регионе было сбито 25 БПЛА самолетного типа.
- Ночью силы ПВО отразили атаку 25 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты, - сообщил Глеб Никитин.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал последствия атаки БПЛА сегодня ночью.
– Специалистами проверены места падения обломков, которые не коснулись городской инфраструктуры, повреждений не зафиксировано, пострадавших нет, – сообщил глава города.
Помимо Нижегородской области, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
Утром 4 июня в Нижегородской области был отменен режим «Беспилотная опасность», действовавший в регионе. Соответствующее уведомление распространило региональное управление МЧС.
Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности. При обнаружении обломков беспилотников или подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, перемещать их или пытаться самостоятельно осмотреть находку. О подобных случаях необходимо немедленно сообщать по телефону экстренных служб 112.