Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по развитию ГЧП. Фото: АНО «Центр 800».

Нижегородская область заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2025 года. Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития, оценивая регионы по трём критериям: динамика реализации проектов ГЧП, накопленный опыт и вовлечённость органов власти в такие проекты.

В пятёрку лидеров также вошли Москва, Пермский край, Хабаровский край и Самарская область.

По данным министерства, в 2025 году в России было заключено 341 новое соглашение о ГЧП — на 60 больше, чем годом ранее. Общий объём инвестиций составил 805 млрд рублей, из которых 660 млрд (83%) — частные средства. Всего на 1 мая 2026 года действует 4,6 тыс. соглашений на 7,9 трлн рублей.

Основной объём инвестиций пришёлся на сферу ЖКХ — 389 млрд рублей (49%), транспортную сферу — 333 млрд (41%) и социальную сферу — 74 млрд (9%).

Как отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, рейтинг формируется для популяризации механизмов ГЧП в регионах и привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Он также выразил надежду, что результаты рейтинга будут стимулировать власти на местах активнее работать над привлечением инвестиций для создания комфортной городской среды и развития бизнеса.