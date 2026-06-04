Восстановленный состав - настоящая машина времени. Фото: пресс-служба ГЖД

Ретроэлектричка эпохи СССР начала курсировать по железной дороге в Нижегородской области. Восстановленная электричка ЭР9Э под названием «Красная птица» с 3 июня ходит по маршруту Нижний Новгород – Семёнов, обещая пассажирам не просто поездку, а настоящее путешествие во времени. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

Состав, которому уже больше 40 лет, получил вторую жизнь. Именно этот электропоезд в далеком 1984 году открывал пригородное движение по южному ходу магистрали. Сегодня каждый из четырех вагонов превращен в музей на колесах.

Для тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, создан вагон «Назад в СССР». Здесь можно увидеть печатную машинку, старинные весы, радиолу и даже восстановленный холодильник «ЗИЛ» 1960-х. Особый антураж добавляет телефонная будка с настоящим аппаратом.

Фото: пресс-служба ГЖД

Остальные три вагона посвящены культовым фильмам и музыке. При участии крупнейших киностудий страны (включая «Мосфильм» и «Союзмультфильм») оформлены пространства «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Внутри — узнаваемые сцены, кадры и предметы быта, которые помогут вспомнить эпоху расцвета советского кинематографа и бардовской песни.

Идею восстановления состава поддержали представители министерств образования и туризма региона, а также городской администрации. В церемонии запуска принял участие и сын знаменитого барда — Никита Высоцкий (директор государственного музея Владимира Высоцкого), который лично курировал оформление тематического вагона.

Фото: пресс-служба ГЖД

Работы по восстановлению состава заняли около полугода: железнодорожники заменили окна, утеплили вагоны, отреставрировали старинные лавки и дополнили интерьеры аутентичной мебелью.

Организаторы проекта рассчитывают, что «Красная птица» станет не просто аттракционом для туристов, но и полноценным транспортом для организованных групп, следующих на тематические мероприятия. Ожидается, что электричка будет курсировать по самым популярным туристическим маршрутам Горьковской магистрали, став новой яркой визитной карточкой нижегородского гостеприимства.