Юрий Шалабаев проинспектировал две новые спортплощадки в Нижнем Новгороде. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утром 3 июня проинспектировал ход обустройства двух спортивных площадок – в Ленинском и Канавинском районах. Эти объекты предназначены для дворовых занятий спортом для детей и подростков. Об этом Юрий Шалабаев рассказал в своих социальных сетях.

Первая точка на улице Баумана, 50 уже знакома мэру города – в августе 2025 года он инспектировал там ход благоустройства дворовых территорий после обращения местной жительницы к нему на личный прием. Как раз в это время к нему подошли местные ребята и попросили построить там новую спортивную площадку.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

- Ко мне подошел первоклассник Роман и рассказал, что они с ребятами играют в футбол на пустыре с ржавыми воротами. Мы вместе посмотрели территорию и приняли решение поставить здесь новую спортивную площадку. Сейчас работы по строительству вышли на завершающий этап: осталось только уложить покрытие из резиновой крошки, нанести разметку и поставить заградительные сетки.

По словам мэра, летом ребята смогут здесь играть в футбол и баскетбол, а зимой – в хоккей и кататься на коньках. По итогам осмотра глава города поручил районной администрации вместе с депутатами «Единой России» изучить перспективы дальнейшего развития этой территории.

Новую площадку уже оценил и сам инициатор ее постройки – восьмилетний Роман Бусс. Прошлым летом именно он подошел с просьбой к мэру города.

- Я просил у мэра всего лишь сетки на ворота, а он построил целое поле с новыми воротами и коробкой! Мы с ребятами будем все лето здесь играть в футбол. Я уже решил, что с сентября пойду заниматься в профессиональную секцию, - поделился планами маленький Рома.

На этот раз после встречи с Романом Юрий Шалабаев пообещал подарить ему хоккейную клюшку – на новой площадке она ему точно пригодится.

- У нас очень много детей здесь живет, которые играют в футбол. Они постоянно ходят смотрят, как идет строительство, и очень ждут, когда все работы завершат, - призналась мама Романа Екатерина Бурина. - Вместе с проведенным в прошлом году благоустройством дворов здесь получилась очень красивая территория.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

По словам местной жительницы Ларисы Очневой, после благоустройства микрорайон Молитовский заметно преобразился.

- Нам сделали дороги и места для парковки, привели в порядок зеленые территории, установили освещение и обновили лавочки и урны, - рассказала Лариса.

После посещения площадки на улице Баумана Юрий Шалабаев отправился в Канавинский район. Здесь на улице Запрудной, 1 тоже обустроили новую площадку по просьбе жителей. Раньше на этом месте располагался старый теннисный корт. Теперь здесь универсальная спортивная площадка с удобным резиновым покрытием, баскетбольными стойками, воротами и разметкой. Летом тут можно играть в футбол, баскетбол и стритбол, а зимой – в хоккей. Уже сейчас профессиональные тренеры «Спорт в каждый двор!» начали проводить занятия для местных жителей. А сегодня на площадке прошли первые футбольные матчи между школьными командами.

- Площадку сделали многофункциональной, чтобы дети могли играть в различные виды спорта и зимой, и летом. Мне рассказали, что дворовые матчи здесь проходят каждый день до позднего вечера! Впереди у ребят-спортсменов и любителей – целое лето, которое, хочется надеяться, они проведут в спортивной борьбе, - заявил Юрий Шалабаев.

Новую многофункциональную площадку на улице Запрудной уже по достоинству оценили местные ребята. Больше всего их порадовало покрытие.

- Тут очень хорошее резиновое покрытие, падать не больно, и ворота отличные – голы забивать в них легче, - рассказал школьник Артём Мичурин.

По словам мэра, в этом году в городе планируется модернизировать 93 спортивные площадки. Еще одна спортплощадка будет построена с нуля в поселке Березовая пойма.

- Мы каждый год уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры: у нас задача, чтобы житель каждого двора имел возможность свободно заниматься спортом на доступных многофункциональных площадках, - отметил Юрий Шалабаев.